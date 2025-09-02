Leó pápa az ágostonosokhoz: „A béke azzal kezdődik, amit mondunk és amit teszünk”

„Ágoston-rendiként elismerést kapni nagy megtiszteltetés. Oly sokban Szent Ágoston lelkületének és tanításainak köszönhető az, aki vagyok. Hálás vagyok mindannyiótoknak azért, ahogyan életetek mély elkötelezettséget mutat a veritas, unitas, caritas (igazság, egység, szeretet) értékei iránt.”

A szent életéről elmélkedve Leó pápa megjegyezte: Ágoston útja „tele volt próbatételekkel és hibákkal, akárcsak a mi életünk”. Mégis a kegyelem, édesanyja, Mónika imái és a körülötte lévő közösség tanúságtétele által felfedezte „a békéhez vezető utat nyugtalan szíve számára”. Ágoston tanúságtétele minden keresztényt arra hív, hogy ismerje fel Istentől kapott ajándékait, és ajánlja fel azokat „Isten és felebarátaink szeretetteljes szolgálatában” – fogalmazott XIV. Leó.

A Szentatya üzenetében ezután a philadelphiai ágostonos jelenlétre utalt, amely város az Egyesült Államok egyik legrégebbi katolikus közösségének ad otthont, felidézve Matthew Carr és John Rossiter atyák missziós buzgalmát, amellyel a 18. század végén az itt letelepülők szolgálatában álltak. Ugyanez a lelkület „hív minket ma is arra, hogy folytassuk a szeretetteljes szolgálat örökségét. Jézus az evangéliumban arra emlékeztet minket, hogy szeressük felebarátunkat” – hangsúlyozta a pápa, arra buzdítva mindenkit, hogy Krisztus szemével tekintsünk egymásra, és fedezzük fel újra identitásunkat „mint testvérek és nővérek Őbenne”.

Ágoston szavait idézve – „Ne a szíved legyen a füledben, hanem a füled a szívedben” – Leó pápa arra hívja az ágostonos családot, hogy vállalják fel a meghallgatás lelkületét. „Mielőtt beszélnénk, meg kell hallgatnunk.” Egy szinodális egyházban arra kaptunk meghívást, hogy

hallgassunk a Szentlélekre, egymásra és különösen a szegények hangjára.

A Szentatya arra buzdított mindenkit, hogy szűrjék ki a világ zaját és megosztottságát, hogy meghallhassák Isten szerető hangját, amely önmagában békét hozhat. „Amikor meghalljuk ezt a megnyugtató hangot, megoszthatjuk azt a világgal, miközben igyekszünk eggyé válni Őbenne.”

Videoüzenete végén Leó pápa az Ágoston-rendi családot Szűz Máriára, a Jó Tanács Anyjára bízta, és azért imádkozott, hogy Isten áldja meg mindnyájukat, és hozzon békét nyugtalan szívükbe; segítsen nekik továbbra is „szeretetteljes közösséget építeni, amely egységben van az elmében és a szívben, Istenre összpontosítva”.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír