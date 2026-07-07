Leó pápa az amerikai nemzeti eucharisztikus zarándoklatra: Krisztus Teste és Vére az egység forrása

Az ország eucharisztikus öröksége „nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell hogy szolgáljon” – hangsúlyozta Leó pápa üzenetében. – Az Eucharisztia ajándékán keresztül „az Egyesült Államok egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom javára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését”.

Egység, megújulás és gyógyulás

A nemzeti eucharisztikus zarándoklatot szentmisékkel, körmenetekkel és más programokkal tartják meg évente. Először 2024-ben szervezték meg, az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia Nemzeti eucharisztikus újjáéledés elnevezésű kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az Eucharisztia iránti odaadás megújítása.

A zarándoklat idén egybeesik az ország alapításának 250. évfordulójával. „Ahogyan áthaladtatok a tizenhárom egykori gyarmat közül néhánynak a területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy nemzet Istenben mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak” – hangsúlyozta üzenetében a Szentatya.

Rámutatott, hogy az „Úrra összpontosító” zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az amerikai püspöki konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. „Miközben a nemzet földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál arra, hogy az Eucharisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk.”

Fontos eucharisztikus örökség

Videoüzenetében XIV. Leó felidézte hazája fontos eucharisztikus örökségét. 1583. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén a floridai St. Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi seloy törzzsel tartottak lakomát. Az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött.

„Ez a történelmi esemény, sok mással együtt, tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eucharisztikus örökségét” – jegyezte meg a pápa, rámutatva, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára.

Az Egyesült Államok szentjeinek példája

A Szentatya hangsúlyozta, hogy ez az örökség továbbra is gyümölcsöt terem, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során „radikális módon tanúskodtak az evangéliumról”.

Példának megemlítette a New York-i és georgiai vértanúkat, Szent Kateri Tekakwithát, Szent Elizabeth Ann Setont, Szent Katalin Drexelt, Szent John Neumannt és Tiszteletreméltó Fulton Sheen érseket, akit szeptemberben boldoggá avatnak. A pápa utalt Cabrini Szent Franciska nővérre is – akiről elnevezték a zarándoklat útvonalát –, aki a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai állampolgár, akit szentként ismertek el.

„Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül” – hangsúlyozta XIV. Leó.

Ápoljatok az erős eucharisztikus életet!

Ezután hangsúlyozta, hogy az eucharisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos emberek nyomdokaiban járnak és viszik tovább a hit örökségét. Kiemelte, hogy

Krisztus Teste és Vére az Egyház élete a földön, és a legdrágább kincse.

Leó pápa videoüzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket „Isten szerető gondviselésébe”, és továbbra is ápolják az erős eucharisztikus életet közösségeikben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír