Szeptemberben avatják boldoggá a modern médiaapostolt, az Emmy-díjas Fulton Sheen érseket

Fulton John Sheen hősies erényeit 2012-ben ismerte el XVI. Benedek pápa. 2019-ben Ferenc pápa elismerte a közbenjárása által bekövetkezett csodát – ez nyitotta meg az utat Sheen érsek boldoggá avatása felé.

A nagy köztiszteletnek örvendő amerikai főpásztor különösen a televízióban és a rádióban vezetett műsorairól, dinamikus prédikációiról volt ismert.

Fulton Sheen 1895. május 8-án született egy ír családban El Pasóban, Illinois államban az Egyesült Államokban. 24 éves korában ismerte fel papi hivatását; 1919-ben szentelték pappá. Felsőfokú tanulmányait a washingtoni Amerikai Katolikus Egyetemen, Belgiumban, a Leuveni Katolikus Egyetemen és a római Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetemen folytatta. 1926-ban tért vissza az Egyesült Államokba, és az Amerikai Katolikus Egyetemen kezdett tanítani; ezt a pozíciót 1950-ig töltötte be.

1951. május 28-án kinevezték New York segédpüspökévé, majd 1966 és 1969 között rochesteri megyéspüspökként szolgált.

A tehetséges tanár és előadó Fulton Sheen prédikációit nagyra értékelték. 1930-tól szerepelt a The Catholic Hour (Katolikus óra) című vasárnapi rádióműsorban, amely népszerűségének csúcsán a becslések szerint 4 millió hallgatót ért el.

Püspökké szentelése után megújult lelkesedéssel folytatta a médiában végzett apostoli munkáját. 1951-ben indította el a hittel kapcsolatos témákkal foglalkozó heti sorozatot, ami a Life is Worth Living (Érdemes élni) címet viselte. A rádióban majd a televízióban, több csatornán is sugárzott műsort hetente mintegy 30 millió ember követte.

Fulton Sheen 1952-ben megkapta az Emmy-díja. Munkájában kitűnt pontosságával és elkötelezettségével, és közérthetően foglalkozott a legnehezebb hitbeli kérdésekkel is.

XXIII. János kinevezte a Missziós Bizottság tagjává; a pápa a II. Vatikáni Zsinat előkészítő ülésein az egyik legelkötelezettebb és legszorgalmasabb püspöknek tartotta őt. VI. Pál is igénybe vette segítségét a zsinat utáni Missziós Bizottságban.

Rochesteri megyéspüspökként Fulton Sheen a zsinati irányelveket követte és valósította meg, különösen a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegekkel való gondoskodás terén – valódi „peremvidéki lelkipásztori munkát” végzett.

VI. Pál pápa, aki nagyra értékelte főpásztori munkáját, elfogadta lemondását a megyéspüspöki tisztségről, és 1969-ben Newport címzetes érsekévé nevezte ki. Így Fulton Sheen visszatérhetett New Yorkba, ahol egy szerény lakásban élt, és egyedül gondoskodott a háztartásról.

Utolsó éveiben folytatta evangelizációs és előadói tevékenységét az Egyesült Államokban, valamint különböző európai országokban is. 84 éves korában, 1979. december 9-én hunyt el New Yorkban.

Forrás: Vatikáni Rádió; Dicastery for the Causes of Saints

