Leó pápa az olasz jezsuita folyóirat munkatársainak: Krisztus tekintetével láttassátok a világot

Járuljanak hozzá egy igazságosabb és testvéribb világ építéséhez, hirdessék a remény útját, vagyis Krisztust, segítsék a rászorulókat! – buzdította őket a pápa.

A Szentatya köszönetet mondott hűséges és nagylelkű szolgálatukért, amelyet az Apostoli Szentszék javára végeznek oly sok éve, és hogy munkájukkal jelenvalóvá tették az Egyházat a kultúra világában, a pápa tanításával és a Szentszék iránymutatásával összhangban. A La Civiltà Cattolica ablak a világra – ahogyan valaki megfogalmazta a folyóirat lényegét, dicsérve annak nyitottságát, mellyel képes az aktualitásokhoz nyúlni, nem félve szembenézni a kihívásokkal és ellentmondásokkal.

Tevékenységükből három fő szempontot emelt ki a pápa, célként kitűzve számukra, hogy intelligens és tényleges cselekvésre neveljék az embereket a világban, és hogy a legutolsók szószólói, valamint a remény hírnökei legyenek.

Keresni és olvasni az idők jeleit

Írásaikkal segíthetik az olvasókat abban, hogy jobban megértsék az összetett társadalmat, amelyben élünk, a benne rejlő lehetőségekkel és gyöngeségekkel, keresve az idők jeleit, amire a II. Vatikáni Zsinat szólított bennünket. Ezáltal hathatós támogatást kapnak politikai szinten is olyan témák feldolgozásához, mint a társadalmi egyenlőség, a család, az oktatás, az új technológiai kihívások és a béke. Cikkeiken keresztül hermeneutikai eszközöket és hasznos cselekvési szempontokat adnak az olvasók kezébe ahhoz, hogy hozzájáruljanak egy igazságosabb és testvéribb világ építéséhez az igazság és a szabadság égisze alatt. Ahogy Szent II. János Pál mondta 1994-ben a La Civiltà Cattolica közösségének: az Egyház szerepe, amelyet visszhangozniuk és terjeszteniük kell, hogy a szeretet és a béke evangéliumát hirdessék, előmozdítva az igazságosságot, a testvériség szellemét, és tudatosítsák az emberekben közös sorsukat – mindez elengedhetetlen feltétele a népek közötti hiteles béke építésének.

A szegények és a gyengék felkarolása

Ez elvezet bennünket a második ponthoz, hogy a szegények és kirekesztettek szószólói legyenek. Ferenc pápa úgy fogalmazott az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításában, hogy

az evangélium hirdetéséből sohasem hiányozhat a figyelem a legutolsók iránt, akiket a társadalom kiselejtez és eldob.

Ez tehát minden keresztény életének és küldetésének alapvető vonása. Ehhez először meg kell hallgatni őket és odahajolni a szenvedőkhöz, hogy meghalljuk csöndes kiáltásukban Krisztust, aki azt mondja: „Szomjazom.” (Jn 19,28) Csak így tudjuk hitelesen és prófétai módon visszhangozni azok hangját, akik szükséget szenvednek, áthatolva az elszigeteltség, a magány és a süketség falain.

Krisztus a mi utunk

XIV. Leó pápa beszédének harmadik fő gondolataként azt fejtette ki, miként legyenek a La Civiltà Cattolica munkatársai és szerzői a remény hírnökei. Ellene kell szegülni a közönyös magatartásnak, amely érzéketlen marad mások iránt, nem veszi figyelembe jogos igényüket a jövőre; illetve le kell küzdeni azok csalódottságát, akik nem hisznek már új utakban. De

legfőképpen hirdetniük kell azt, hogy számunkra az utolsó remény Krisztus, a mi utunk. Benne és vele nem lesznek zsákutcák az életünkben, és olyan nehéz és komplikált helyzetek sem, amelyek megállítanának és megakadályoznák, hogy bizalommal szeressük Istent és testvéreinket.

Ahogy XVI. Benedek írta Spe salvi kezdetű enciklikájában: a sikereken és kudarcokon túl én tudom, hogy személyes életemet és egész történetemet a szeretet elpusztíthatatlan ereje őrzi, ezért találom meg újra és mindig a bátorságot arra, hogy cselekedjek és továbblépjek. Fontos üzenet ez, főként egy egyre inkább önmagába záruló világban.

Krisztus tekintetével szemlélni a világot

A Szentatya végül Ferenc pápa szavait idézte, amelyekkel nem sokkal halála előtt fordult a 175 éves La Civiltà Cattolica folyóirat igazgatójához. Arra buzdította őket, hogy örömmel folytassák munkájukat, a jó újságíráson keresztül, mely semmi máshoz nem igazodik, csak az evangéliumhoz; mindenkit meghallgatva és magáévá téve azt az alázatos szelídséget, ami jót tesz a szívnek.

Akkor lesz valóban katolikus egy folyóirat, ha Krisztus tekintetével szemléli a világot, és ezt adja át, erről tanúskodik.

Ez a küldetésetek: észrevenni Krisztus tekintetét a világban, ápolni, kommunikálni azt és tanúskodni róla – zárta beszédét XIV. Leó pápa.

