Leó pápa az olasz légitársaság vezetőségéhez és munkatársaihoz: Ezek a repülőutak a béke hídjai

A pápák repülőgépes apostoli útjainak története, kezdve Szent VI. Pál útjaival, főként az olasz nemzeti légitársasághoz – korábban az Alitaliához, most pedig az ITA Airwayshez – kapcsolódik. „Isten segedelmével nekem is lehetőségem lesz húsz nap múlva ismét igénybe venni az Önök szolgáltatásait afrikai utam során” – mondta a légitársaság képviselőihez intézett beszéde elején a Szentatya.

Nyugodt, szinte családias légkört tudnak teremteni

Elődeim és a nemzetközi utakon az őket kísérő munkatársak az Alitalia és az ITA Airways személyzetében nemcsak képzett és tapasztalt szakembereket találtak, hanem olyan embereket, akik képesek nyugodt, szinte családias légkört teremteni, ahol a tisztelet hitbéli odaadással párosul – fogalmazott Leó pápa. – Az Önökkel való találkozás lehetőséget ad arra, hogy kifejezzem személyes elismerésemet és hálámat, valamint a Szentszék háláját ezért a felbecsülhetetlen értékű szolgálatért.

XIV. Leó hozzátette: bízik abban, hogy e szilárd és szívélyes együttműködés szellemében a mindenkori pápának és a kíséretében utazó újságíróknak nyújtott szolgálat továbbra is tükrözi majd azt a különleges figyelmet és jóindulatot, amelyet a mostani idők egyre szükségesebbé tesznek.

A repülőgépeknek mindig a béke, soha nem a háború szállítóinak kell lenniük

A pápai légiutak Péter utódai küldetésének egyik legbeszédesebb jelképei a mai korban. A mindenkori pápa főként apostoli útjain a béke hírnökeként jelenik meg mindenki számára, s így ezek az utak a párbeszéd, a találkozás és a testvériség hídjait képezik.

A repülőgépeknek mindig a béke, soha nem a háború szállítóinak kell lenniük! – hangsúlyozta Leó pápa. – Senkinek sem szabad félnie az égből érkező halálos és pusztító fenyegetésektől. A 20. század tragikus tapasztalatai után a légitámadásokat örökre be kellett volna tiltani! Ám még mindig léteznek, és a technológiai fejlődés, amely önmagában pozitív, a háború szolgálatába áll. Ez nem haladás, hanem visszafejlődés! – szögezte le a Szentatya.

Az égen a mennyei béke ösvényein járjunk

Kedves barátaim, ebben a helyzetben még fontosabb, hogy az égen a mennyei béke ösvényein járjunk. Köszönetemet fejezem ki, mert tudom, hogy az Úr által rám bízott küldetésben számíthatok rátok – mondta a légitársaságok képviselőinek XIV. Leó.

Végül – sok sikert kívánva az ITA Airwaysnek és a Lufthansának útjaikon – az Úr áldását kérte a légitársaságok vezetőségére, munkatársaira és családjaikra.

Az első pápai repülőút 1964-ben

1964. január 4-én VI. Pál volt az első pápa, aki repülőgéppel utazott. Péter utóda akkor a Szentföldre zarándokolt – a Megváltó földjére. Az Alitalia DC8-as gépének fedélzetén érkezett először Jordániába, majd január 6-án Izraelbe. A pápai repülőgép a Leone Pancaldo nevet viselte.

