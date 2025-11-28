Leó pápa egy isztambuli idősotthonban: A befogadás Isten ajándéka

A látogatás végén a pápa ezt írta a vendégkönyvbe: „Meleg szívvel áldom meg ezt az otthont minden lakójával együtt, és különleges módon a Szegények Kis Nővéreit itt végzett szolgálatukért és tanúságtételéért. Apostoli áldásommal. XIV. Leó pápa, 2025. november 28.”

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közöljük.

Kedves nővéreim, kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Szívből köszönöm a nővér köszöntő szavait, és köszönöm a szívélyes fogadtatást mindnyájatoknak.

A befogadás ennek a háznak az ajándéka! Olyan ajándék, amely Istentől jön, és amelyet továbbajándékoznak a Szegények Kis Nővérei, a munkatársak, a jótevők, valamint mindazok, akik itt laknak, mindennapi közös életükben.

Köszönöm mindenkinek!

Két egyszerű gondolatot szeretnék megosztani veletek.

Az első a nevetekhez kapcsolódik, kedves nővérek: ti a Szegények Kis Nővérei vagytok. Gyönyörű név, és elgondolkodtató! Igen, az Úr nem csak arra hívott benneteket, hogy segítsetek a szegényeken. Arra hívott, hogy „nővéreik” legyetek! Mint Jézus, akit az Atya nem csupán azért küldött hozzánk, hogy segítsen és szolgáljon, hanem hogy testvérünkké legyen. Ez a keresztény szeretet titka:

mielőtt másokért lennénk, velük kell lennünk, a testvériségre épülő osztozásban.

A második gondolatot ti sugalljátok, kedves lakói e háznak. Ti idősek vagytok. Viszont félő, hogy ez az idős szó elveszíti legmélyebb jelentését: sok társadalmi környezetben, ahol a hatékonyságkényszer és a materializmus uralkodik, elveszett az idősek iránti tisztelet. Pedig a Szentírás és a jó hagyományok azt tanítják – amint Ferenc pápa szerette mondani –, hogy

az idősek a nép bölcsességét adják, kincset jelentenek az unokáknak, a családoknak, az egész társadalomnak!

Ezért kettős köszönet illeti ezt a házat, amely a testvériség nevében befogad, és az idősekkel teszi ezt. Ez – tudjuk – nem könnyű, sok türelmet és sok imádságot kíván.

Ezért most imádkozzunk az Úrhoz, hogy kísérjen és erősítsen meg benneteket. Isten áldását kérem mindnyájatokra.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír