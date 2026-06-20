Leó pápa egynapos lelkipásztori látogatásra érkezett Lombardiába

A pápa 13 órakor indult helikopterrel a Vatikánból, és 14 óra 42 perckor érkezett meg a Pavia melletti leszállóhelyre, Cravinóba, a CUS rögbipályára. Innen autóval a közeli Cravino Nemzeti Hadronterápiás Onkológiai Intézetbe vitték, ahol az orvosokat, valamint beteg gyermekeket és szüleiket köszöntötte, továbbá megáldott több újonnan beszerzett, nagy értékű gyógyászati berendezést.

A hivatalos program szerint ezt követően Pavia felé indult tovább. A Szentatya elsőként az ágostonrendiek kolostorában találkozik a helyi szerzetesi közösség tagjaival. 16:15-kor a San Pietro in Ciel d’Oro-bazilikában igeliturgián vesz részt a lombard püspökökkel, papokkal és diakónusokkal, valamint Szent Ágoston sírjánál is imádkozik.

Ezután a bazilika előtti téren köszönti az összegyűlt híveket, a környéken élő dél-amerikai híveket külön is üdvözli.

A püspöki székesegyházban a nagykáptalan fogadja, ahol a kápolnában imádkozik, majd lerója tiszteletét San Siro, Pavia első püspöke és az egyházmegye védőszentje előtt. Ezt követően a Piazza Vittorián mond beszédet a város vezetőinek és lakóinak.

A páviai program után XIV. Leó pápa visszatér a sportpályára, ahonnan helikopterrel Sant’Angelo Lodigianóba utazik tovább. Ott a helyi templomban imádkozik, majd fohászt mond Cabrini Szent Franciska szívereklyéje előtt, végül az esti órákban visszatér a Vatikánba.

Forrás és fotó: Vatican.va; Vatican News Facebook-oldala 1,2.

Magyar Kurír