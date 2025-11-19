Leó pápa felavatta a Szent Péter tér oszlopcsarnoka alatt működő járóbeteg-rendelőt

A pénteken átadott Szent Márton járóbeteg-rendelő a Szent Péter tér Bernini tervezte oszlopcsarnoka alatt nyílt meg, tíz évvel a Madre di Misericordia, az Irgalmasság Anyja-klinika felavatása után, amelyet 2015-ben Ferenc pápa áldott meg.

A Szeretetszolgálat Dikasztériumának sajtóközleménye szerint a Szent Márton rendelő a legmodernebb felszereléssel ellátott két új orvosi szobával és új radiológiai vizsgálóval, röntgengéppel rendelkezik. Ennek köszönhetően lehetővé válik a tüdőgyulladás, csonttörések, daganatok, degeneratív elváltozások, vesekövek és bélelzáródások gyors és pontos diagnosztizálása, vagyis olyan betegségeké, amelyek a szegényeknél gyakran kezeletlenül maradnak. A korai diagnózis lehetővé teszi a megfelelő kezelés időben történő megkezdését, hozzájárulva a hajléktalanok életminőségének javításához. A 2015-ben felavatott Irgalmasság Anyja-klinika továbbra is működik az oszlopcsarnok jobb oldali külső ívében, a vatikáni városfalhoz közel.

A szegényekben fedezzük fel Jézus arcát!

A Vatikánvárosi Kormányzóság Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságával együttműködésben létrehozott új intézmény, a Szent Márton járóbeteg-rendelő átfogó ellátást nyújt a segítséget kérőknek. Rendeltetése szerint olyan hely, ahol a rászoruló embereket szívesen látják és gondoskodnak róluk, így visszaadva emberi méltóságukat az ajtaján kopogtató szegényeknek, a rászorulóknak, „akikben nem egy hajléktalant, egy szegényt kell látnunk, hanem sokkal inkább Jézus arcát” – hangsúlyozta Konrad Krajewski bíboros főalamizsnás.

Önkéntes orvosok szolgálnak a rendelőben, az ellátás ingyenes

A most átadott Szent Márton járóbeteg-rendelő valójában kiegészíti az Irgalmasság Anyja-klinika szolgáltatását, mely immár tíz éve ingyenes napi egészségügyi ellátást nyújt a szegényeknek, a peremre szorult, nehéz sorsú embereknek, közvetlenül az evangélium és az Egyház társadalmi tanításának alapelveire támaszkodva. A klinikán havonta több mint 2000 egészségügyi szolgáltatást nyújtanak teljesen ingyenesen 120 önkéntes orvos, ápoló és egészségügyi szakember munkájának köszönhetően. Körülbelül 10 ezer szegényt látnak el 139 országból. A mai napig 102 060 egészségügyi szolgáltatást nyújtottak teljesen ingyenesen a leginkább rászorulóknak és 141 200 gyógyszercsomagot osztottak szét.

A rendelő és a klinika továbbra is általános és szakorvosi, fogászati, vér- és radiológiai vizsgálatot biztosít a rászorulóknak, akiknek szükség esetén protézist, kivehető fogsort, szemüveget és hallókészüléket is adományoznak. A felírt és adományozott gyógyszereket közvetlenül a rászorulók kapják meg, térítésmenetesen.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír