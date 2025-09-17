Leó pápa imádkozik a meggyilkolt Charlie Kirkért és családjáért

A Szentatya megerősítette, hogy imádkozik Charlie Kirkért, feleségéért és gyermekeikért. Azon a szombati audiencián tette mindezt, amelyen a merénylet után három nappal fogadta az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövetét, Brian Burchöt, megbízólevele bemutatása alkalmából. Ezt Matteo Bruni szentszéki szóvivő mondta el újságírói kérdésekre válaszolva.

Leó pápa aggodalmát fejezte ki a politikai erőszak miatt, és arról beszélt, hogy óvakodni kell az olyan retorikától és manipulációtól, amely széthúzáshoz vezet, nem pedig párbeszédhez – tette hozzá a vatikáni sajtószóvivő.

Pietro Parolin bíboros államtitkár egy vatikáni konferencia után nyilatkozott az újságíróknak, akik az amerikai konzervatív keresztény aktivista, Charlie Kirk meggyilkolásáról is kérdezték. „Ellenzünk mindenféle erőszakot. Nagyon-nagyon toleránsnak kell lennünk, és tisztelni kell mindenkit, akkor is, ha nem osztjuk mások nézeteit, nyilatkozatait és gondolatait. Ha nem vagyunk toleránsak, és nem adjuk meg a tiszteletet, hanem erőszakosak vagyunk, akkor az valóban nagy problémát fog okozni a nemzetközi és a nemzeti közösségen belül is.”

