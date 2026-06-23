Leó pápa a Jérôme Lejeune Alapítványhoz: Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája!

II. János Pál pápával való barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápai Életvédő Akadémia létrehozásának.

Jérôme Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói munkásságát a fogyatékkal élő gyermekek betegsége vizsgálatának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség, a 21. kromoszóma jelenléte (triszómia) okozza. Ezzel

tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket.

Elismerve Jérôme Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az Egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki – emlékeztetett a tiszteletreméltó tudósról elnevezett alapítvány tagjaihoz intézett beszédében XIV. Leó.

Később Szent II. János Pál pápával való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápai Életvédő Akadémia megteremtésének, melyet Jérôme Lejeune feltétlenül szükséges intézménynek tartott az életet fenyegető veszélyek fokozódásával szemben – tette hozzá Leó pápa.

A tudós és bölcs orvosprofesszor hamar felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es triszómiában érintett beteg gyermekek születésük előtti megölésére. Nem késlekedett, hogy megvédje őket, elítélve a hippokratészi eskü megszegését és az új eugenikát, amelyet „kromoszómális rasszizmusnak” nevezett.

Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az Isten által teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében

– emelte ki a Szentatya. – Vállalta azt is, hogy bizonyos „haladó” tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg ellene.

Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája!

Jérôme Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, mely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság elvei érvényesülnek.

Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy magzat vagy egy idős ember életéről!

– hangsúlyozta XIV. Leó.

Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája!

– szögezte le a Szentatya. Arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák a Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében.

Kifejezte: örömmel látja, hogy a Jérôme Lejeune Alapítvány világszerte milyen helyet foglal el a genetikai eredetű értelmi fogyatékossággal kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer, különféle mentális fogyatékossággal élő betegnek nyújt tanácsadást.

Leó pápa őket bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményei között, s hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt.

Végül a Szűzanya közbenjárására bízta a Jérôme Lejeune Alapítvány tagjait, arra kérve Máriát, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket és árassza gyengédségét minden rászoruló felé.

XIV. Leó apostoli áldását adta rájuk és „kis védenceikre” is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír