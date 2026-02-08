Leó pápa a keleti ortodox papokhoz és szerzetesekhez: Közös keresztény örökség mozaikja vagyunk

„Béke legyen mindnyájatokkal, akik Krisztusban vagytok!” (1Pét 5,14) – Péter apostol első levelének köszöntésével szólt Leó pápa a fiatal ortodox teológusok – örmény, kopt, etióp, eritreai, malankara és szír ortodox egyházakat képviselő papok és szerzetesek – 25 fős csoportjához.

Látogatásuk áldás volt mindazok számára, akik velük találkoztak

A Szentatya reményének adott hangot, hogy a fiatal keleti ortodox teológusoknak tetszett ez a látogatás, amely lehetőséget adott nekik arra, hogy többet megtudjanak a Katolikus Egyházról, különösen a Római Kúriáról és Róma katolikus oktatási intézményeiről. XIV. Leó kifejezte: meggyőződése, hogy látogatásuk áldás volt mindazok számára, akik velük találkoztak, mert az lehetővé tette számukra, hogy többet megtudjanak egyházaikról.

A pápa felidézte, hogy nemrég tartották világszerte a keresztények egységéért folytatott imahetet, amelynek témája Szent Pál efezusi levelének gondolata, amelyben az apostol a hitben való egység fontosságát hangsúlyozza: „Egy a test és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre kaptatok meghívást is” (Ef 4,4).

Az egyes egyházak Krisztus egyetlen Misztikus Testének részeit alkotják

Közismert, hogy Szent Pál sokat utazott Izraelben, Kis-Ázsiában, Szíriában, Arábiában és még Európában is – folytatta Leó pápa. – Miközben az apostol számos keresztény közösséget alapított és rendszeresen meglátogatta azokat, mindinkább tudatosultak benne az egyes egyházak egyedi jellemző vonásai, így etnikai hovatartozásuk, szokásaik, valamint kihívásaik és problémáik. Felismerve, hogy a közösségek túlságosan önzővé válhatnak, ha saját konkrét problémáikra összpontosítják figyelmüket, Pál apostol minden levelében eltökélten arra emlékezteti őket, hogy Krisztus egyetlen Misztikus Testének részeit alkotják. Ily módon arra buzdította őket, hogy támogassák egymást, és őrizzék meg a hit és a tanítás egységét, amelyek Isten transzcendens természetét és egyetlen mivoltát tükrözik.

Közös keresztény örökségünk gyönyörű mozaikját alkotjuk

Kedves barátaim, egyházaink történelmi és kulturális különbségei közös keresztény örökségünk gyönyörű mozaikját alkotják, amit mindannyian értékelni tudunk – fogalmazott XIV Leó. – Ugyanakkor továbbra is támogatnunk kell egymást, hogy növekedhessünk a Krisztusba vetett közös hitünkben, aki békénk végső forrása (vö. Ef 2,14). Ehhez meg kell tanulnunk „lefegyverezni magunkat”. Ahogy Athenagorasz pátriárka, az ökumenikus mozgalom úttörője egy gyönyörű imájában megfogalmazta: „Nincs fegyverem ahhoz, hogy az igazamat akarjam; ahhoz, hogy mások hiteltelenítésével igazoljam magam”; ahhoz, hogy „a legnehezebb háborút, a háborút önmagunk ellen” vívjam.

Amikor megszüntetjük a bennünk lévő előítéleteket és lefegyverezzük a szívünket, növekedünk a szeretetben, szorosabban együttműködünk, és megerősítjük Krisztusban az egység kötelékeit.

Ily módon a keresztény egység a földi béke és a mindenki közötti megbékélés kovászává is válik – hangsúlyozta a Szentatya.

Krisztusban kedves testvéreim, miközben ismételten hálát adok látogatásotokért, imáimról biztosítalak benneteket. Áldjon meg benneteket az Úr, és a Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja, oltalmazzon benneteket és szeretett egyházaitokat – fohászkodott Leó pápa.

Végül arra kérte a keleti ortodox papokat és szerzeteseket, hogy együtt imádkozzák el az Úr imáját.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír