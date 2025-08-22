Leó pápa lakótársakkal együtt költözhet be az Apostoli Palotába

Azt már korábban, megválasztása után közölte Leó pápa, hogy a 16. századi Apostoli Palotában szándékozik lakni, vagyis lakhelyválasztás szempontjából nem követi Ferenc pápát, aki a Szent Márta-ház egyszerűségét választotta inkább.

A pápai lakosztály, amely jelenleg kiterjedt felújításon esik át, tíz szobát foglal magába – tájékoztatott kedden a La Repubblica, hozzátéve, hogy értesüléseik szerint a lakosztályon három-négy lakótárssal fog osztozni Leó pápa. A hírt egyelőre vatikáni források nem erősítették meg.

Feltételezéseik szerint az egyik lakótárs a pápa perui személyi titkára, Edgard Rimaycuna lesz. A The Telegraph arról ír, hogy ez lesz az első eset a modern történelemben, hogy egy pápa másokkal osztozik a palota harmadik emeletén lévő lakosztályon, vagyis

lakótársai lesznek, mint oly sok más átlagos embernek szerte a világon.

„Számomra újdonságnak tűnik – kommentálta Iacopo Scaramuzzi vatikáni tudósító a Telegraphnak. – Nem tudom, korábban valaha előfordult-e ilyen, de a modern korban biztosan újdonság.”

Ferenc pápa április 21-i halála után azonnal lezárták és lepecsételték a pápai lakosztályt, a vatikáni hagyománynak megfelelően, jóllehet soha nem lakott ott az elhunyt egyházfő. Ferenc pápa pontifikátusa tizenkét éve alatt végig az egyszerűen berendezett Szent Márta-házban élt, így napi kapcsolatban volt a hétköznapi emberekkel.

„Azt gondolom – mondta Iacopo Scaramuzzi –,

Leó mindenképpen más, mint Ferenc – de nem különbözik olyan nagyon tőle. Visszatér a pápai lakosztályba – de nem úgy, mint egy király.”

A vatikáni tudósító jelezte, hogy egyáltalán nem világos egyelőre, kik laknak majd a pápával együtt. Kiemelte, hogy a közös lakhatás elképzelése összhangban áll a közösség éthoszával, amely olyan fontos az ágostonosok számára, amely rendhez Leó pápa is tartozik.

Az Apostoli Palotában található lakosztály 1870 óta áll a pápák rendelkezésére, és általános szokás, hogy az új egyházfő beköltözése előtt felújításon esnek át a helyiségek.

Fotó: Wikimedia Commons

A Telegraph ugyanakkor megjegyzi, hogy a Vatikán nem sokat közölt a legújabb átalakításról, amelynek során a mesterek és szakemberek hónapok óta dolgoznak a szobák átalakításán. Emellett orvosolniuk kellett a vízszivárgás és a páratartalom által okozott károkat is, amelyek az elmúlt 12 év alatt keletkeztek, amíg a lakosztály üresen állt.

Vasárnaponként a pápák hagyományosan a pápai lakosztály ablakából áldják meg a híveket, akik a Szent Péter téren gyűlnek össze. Az utóbbi hat egyházfő közül hárman hunytak el a lakosztályban: XXIII. János, I. János Pál és II. János Pál pápa.

Leó pápa korábban, 2001–2013-ig, az Ágoston-rend általános elöljárójaként tizenkét évig élt Rómában, a rendi Curiának a Szent Péter tértől nem messze található épületében.

A lakótársakról keringő, meg nem erősített hírek kapcsán számos médium felemlegette, hogy a szerzetesi múltú egyházfő több alkalommal beszélt már a közösségben élés fontos szerepéről, illetve gyakran idéznek egy 2024-es interjút, melyben Robert Francis Prevost érsek arról beszél, hogy

egy püspök nem olyan, mint egy uralkodó, aki üldögél a királyságában, hanem alázatosnak kell lennie, közel kell lennie az emberekhez, akiket szolgál, velük kell mennie, velük kell szenvednie.

Jelenleg, amíg a felújítások zajlanak, a pápa a Szent Péter-bazilika közelében lakik, illetve a nyáron több alkalommal is a Castel Gandolfó-i nyári rezidenciában időzött – ez is olyan pápai tradíció, amelyhez visszatért, azután, hogy Ferenc pápa nem élt ezzel a lehetőséggel.

Forrás: Catholic Herald

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír