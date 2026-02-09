Leó pápa liturgikus szertartásai februártól áprilisig

Leó pápa a következő hónapokban felkeres öt római plébániát, a Római Kúriával együtt részt vesz a Vatikánban a nagyböjti lelkigyakorlaton, és húsvéti szertartásokat mutat be a Szent Péter-bazilikában és a Lateráni Szent János-bazilikában.

Plébánialátogatások öt vasárnap

Róma püspöke közelségét fejezi ki egyházmegyéje híveihez, amikor február 15-től március 15-ig vasárnaponként lelkipásztori látogatást tesz öt római plébánián. A pápa többnyire a főváros peremvidékein található templomközösségeket keres fel.

A Liturgikus Szertartások Hivatala által február 3-án közzétett naptár szerint XIV. Leó plébánialátogatásai vasárnap délután lesznek, melyek keretében 17 órakor szentmisét tartanak. Február 22-én azonban délelőtt látogat el a Castro Pretorió-i, a Termini pályaudvar közelében található Jézus Szent Szíve-plébániára, ahová várhatóan 9 órakor érkezik a Szentatya.

Az első látogatás február 15-én lesz az Ostia Lidó-i Béke Királynője-plébánián. Március 1-jén a Mi Urunk Jézus Krisztus Mennybemenetele plébániát látogatja meg Leó pápa az Alessandrino kerületben; március 8-án a Torrevecchia kerületben található Santa Maria della Presentazione plébániát; március 15-én pedig a Ponte Mammoló-i Jézus Szent Szíve plébániát keresi fel.

Lelkigyakorlat a Római Kúriával

XIV. Leó hamvazószerdán, február 18-án délután szentmisével kezdi meg a nagyböjtöt az Aventinus dombon található Szent Szabina-bazilikában, amelyet a stációs szertartás és a közeli Szent Anzelm-templomból induló bűnbánati körmenet előz meg.

A Szentatya részt vesz a Római Kúria éves nagyböjti lelkigyakorlatán, amelyet február 22. és 27. között tartanak az Apostoli Palotában.

Pápai szertartások a nagyhéten és a szent háromnapban

Március 29-én, virágvasárnap délelőtt XIV. Leó szentmisét mutat be a Szent Péter téren.

A szent háromnap szertartásai nagycsütörtökön, április 2-án kezdődnek a krizmaszentelési szentmisével a Szent Péter-bazilikában, majd az esti szentmisével a római püspök székesegyházában, a Lateráni Szent János-bazilikában. Nagypénteken, április 3-án Leó pápa vezeti az Úr szenvedésének liturgikus szertartását, majd este részt vesz a hagyományos keresztúton a Colosseumnál. Nagyszombaton, április 4-én szentmisét mutat be a Szent Péter-bazilikában húsvét vigíliáján, amelyet a Szent Péter-bazilikában tartanak. A húsvéti szertartások húsvétvasárnap a Szent Péter téren bemutatott pápai szentmisével zárulnak, amelyet a hagyományos Urbi et Orbi áldás követ a Szent Péter-bazilika központi erkélyéről.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír