Leó pápa Madridban találkozott az Ágoston-rend tagjaival

Testvéri találkozó a nunciatúrán

Körülbelül kétszázhúszan vettek részt a nunciatúra nagytermében a találkozón, zömében Ágoston-rendi férfi szerzetespapok és kisebb számban kontemplatív ágostonos szerzetesnővérek.

Leó pápa rögtönzött beszédében így foglalta össze mai küldetésüket: „Adjunk értelmet a társadalmi cselekvésnek ebben a mostani időszakban, amikor lassanként megszűnik a csend, és elvész annak a lehetősége, hogy belépjünk a saját szívünkbe.”

A Szentszéki Sajtóközpont vasárnap arról számolt be, hogy a Szentatya – miután megköszönte a jelenlévőknek a találkozó lehetőségét – hangsúlyozta, hogy „az Ágoston-rendiek közötti közösség és szívbeli egység üzenet lehet a világ számára ebben a történelmi pillanatban. Olyan üzenet, amelyet főként a fiatalok felé kell közvetíteni”.

A fiatalok ragyogása

José María Herranz Maté atya, rendi szóvivő megjegyezte, hogy ezen a gyönyörű és igazán családias találkozón a pápa hosszasan foglalkozott a lelkigondozás, különösen az ifjúságpasztoráció témájával. XIV. Leó nagyon meghatódott a spanyol fiataloktól – magyarázta az ágostonos szerzetes, utalva arra a 600 ezer fiatalra, akikkel előző este a Plaza de Limán találkozott, és akik megosztották a pápával kérdéseiket, kétségeiket és lelki keresésüket. A Szentatya azt mondta nekünk, hogy

a fiatalok olyanok, mint a reggel fénye, mint egy csillag: ragyogás”.

„Beszélt még a fiatalok lelkipásztori szolgálatáról és mindazon munkáról is, amelyet mi, Ágoston-rendiek a fiatalok közt és velük együtt végzünk. Megköszönte nekünk, amit itt, Spanyolországban teszünk, és arra bátorított, hogy haladjunk előre és még keményebben dolgozzunk Isten népéért.”

Elmondta, „hogy nagyon elégedett spanyolországi útjával; majd arra kért minket, hogy együtt imádkozzuk el a Miatyánkot, és áldását adta ránk. Mi pedig megköszöntük neki a spanyolországi jelenlétét és ezt a gesztust, hogy találkozott velünk, a rendelkezésünkre állt, hogy sűrű programja ellenére egy órát tudott velünk tölteni”.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír