Leó pápa a migránsoknak a tenerifei Las Raíces befogadóközpontban: Osszátok meg emberi értékeiteket!

A Szentatya San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) püspöke,

Eloy Alberto Santiago Santiago, a társadalmi befogadásért, a társadalombiztosításért és a migrációért felelős miniszter, Elma Saiz Delgado, valamint két migráns köszöntő szavai után mondta el köszöntőbeszédét. Miután személyesen is üdvözölte a migránsokat a Plaza de Cristo térre utazott, hogy találkozzon a migránsok integrációját segítő szervezetek képviselőivel.

Az alábbiakban közöljük XIV. Leó pápa teljes beszédét, melyet a Las Raíces befogadóközpontban mondott el.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Köszönöm a Miniszter Asszony hozzám intézett szívből jövő szavait, hasonlóképpen e központ igazgatójának köszöntését.

Ma az egyház Jézus szent szívének főünnepét ünnepli. Jézus szent szíve a keresztények számára Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét jelképezi. Ebben az összefüggésben különösen gondviselésszerű, hogy találkozhatunk, láthatjuk egymást, és mindenekelőtt tudhatjuk: származási helyünktől függetlenül Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget, mindenkinek ajándékozza magát, és egységbe gyűjt bennünket.

Arcotokat látva és tanúságtételeiteket hallgatva szívetekre is gondolok, amelyet sok nehézség megsebzett, ugyanakkor vigaszt is nyert más nyitott, nagylelkű és irgalmas szívek szeretetén keresztül.

Krisztus szíve szenvedett, és a szeretete miatt átszúrták, ugyanakkor együttérző emberek vigasztalták is, akik közel léptek hozzá, hogy enyhítsék fájdalmát.

Jézus, amikor a szeretet egyetemességét akarta megmagyarázni, egy másik néphez és más valláshoz tartozó ember szolgáló cselekedetét állította példaként, aki megszánta a megsebesített és bántalmazott másik embert (vö. Lk 10,25–37). Attól az isteni szeretettől indíttatva, amely segít begyógyítanunk a sebeket és irgalmasságra ösztönöz a szenvedők iránt, Szent Péter testvér [Pedro de San José de Betancur] és Anchietai Szent József a Kanári-szigetekről indultak Amerikába, hogy hirdessék az evangéliumot, és új missziós távlatokat nyissanak. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, s legfőbb útipoggyászként a hitet, a reményt és a szeretetet vitték magukkal.

Azokon az ismeretlen földeken ezek a szent migránsok és misszionáriusok tudtak adni abból, amijük volt, ugyanakkor be is fogadták az újat, amit felkínáltak nekik. Arra hívlak benneteket, hogy ti is osszátok meg az emberi értékek, az álmok és a kultúra kincsét, amelyet ezekre a szigetekre hoztatok, ugyanakkor legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Ezt a kölcsönösséget felelősséggel kell megélnünk, a jövő nemzedékeire gondolva, akikre a szeretet civilizációjának örökségét kívánjuk hagyni, s amelyben a migrációknak fontos mondanivalójuk van, mert „alkalmat adhatnak a népek közötti találkozásra és kölcsönös gazdagodásra” (Magnifica humanitas enciklika, 81).

Kedves testvéreim, valamiképpen mindannyian migránsok vagyunk, mindannyian zarándokok vagyunk a mennyei haza felé vezető úton.

Segítsük egymást abban, hogy ez az út mindenki számára emberibb legyen: ki-ki lehetőségei szerint járuljon hozzá ehhez. Ehhez kapcsolódóan köszönetet mondok a kormánynak, a különféle intézményeknek, valamint annak a sok jóakaratú férfinak és nőnek, akik lehetővé teszik ezt a konkrét humanitárius segítséget, amely visszaadja a reményt és méltóságot biztosít oly sok ember számára.

Felkeltette figyelmemet e befogadóközpont neve: „Las Raíces”, vagyis „Gyökerek”. Elődöm, szeretett Ferenc pápa, aki annyira vágyott arra, hogy közöttetek lehessen, szívesen használta a gyökerek képét annak kifejezésére, hogy nem szabad megfeledkeznünk eredetünkről, egységben kell maradnunk, és bíznunk kell az Úrban. „Mert aki az Úrban bízik, »olyan, mint a víz mellé ültetett fa, mely gyökereit egészen a folyóig ereszti; ha jön a hőség, nem kell félnie, a lombja mindig zöldellni fog” (Jer 17,8)« (Christus vivit apostoli buzdítás, 133). A gyökereknek ez a képe titeket is segítsen abban, hogy

szilárdan az Úrban gyökerezzetek (vö. Kol 2,7), hogy semmiféle vihar ne tudjon eltávolítani benneteket az ő megerősítő és életadó jelenlététől.

Kedves barátaim, szívemben hordozlak benneteket, és imádságaimban is megemlékezem rólatok! Isten áldjon meg benneteket, áldja meg családjaitokat és mindazokat, akik jót tesznek veletek! A Boldogságos Szűz Mária, a migránsok vigasztalója kísérjen és segítsen benneteket mindig anyai oltalmával!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír