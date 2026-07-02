Leó pápa: Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban!

A megváltás évforulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat „a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a Feltámadottnak” – fejezte ki kérését XIV. Leó beszédében június 30-án, kedden a Vatikánban, melyet az patriarchátus küldöttségéhez intézett, akik a hagyományok szerint Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkeztek az Örök Városba.



Leó pápa örömét fejezte ki, hogy Szent Péter és Szent Pál főünnepét követően üdvözölheti küldöttséget, kiemelve, hogy jelenlétük „kifejezi a testvéregyházunk, Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének, Bartholomaiosz ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét”.

Közös vágy a teljes egység felé haladni

A Szentatya háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a szent szinódus minden tagjának, hogy folytatódik a kölcsönös látogatás hagyománya a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein.

XIV. Leó örömmel emlékezett vissza arra, amikor 2025-ban Szent András ünnepén maga is jelen volt az isztambuli Szent György-székesegyházban. Felidézte Bartholomaiosz pátriárkával való találkozásait is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a vélemények szélesebb körű megosztását számos kérdésben,

és mindenekelőtt a közös vágyat arra, „hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton”.

Megemlékezés az első Niceai Zsinat 1700. évfordulójáról

A pápa elmondta, hogy az első Niceai Zsinat 1700. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés Szent András ünnepének előestéjén İznikben „ékes tanúságtétel volt arról a szeretetközösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki Atyjában, és akik hisznek Jézus Krisztusban mint Úrban és Isten Fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez”. „Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a Niceai hitvallás ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül:

egység a Szentháromságban, Szentháromság az egységben”

– hangsúlyozta XIV. Leó pápa.

A keresztények arra hivatottak, hogy a béke hiteles tanúi legyenek

„Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények – akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában – arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jóakaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez” – mutatott rá a Szentatya, hangsúlyozva, hogy

a jelenlegi helyzetben „nemcsak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is”.

„A keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán – amelyek magukban foglalják a béke megteremtését, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést – Jézus Krisztus evangéliumából fakad” – emelte ki Leó pápa

Felelősség minden egyes ember életének és méltóságának védelméért

„Valójában a felelősségünk minden ember életéért és méltóságáért, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorulóbbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat” – fogalmazott a Szentatya.

Beszéde végén XIV. Leó ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus patriarchátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt.

„Imáimról biztosítalak benneteket – mondta a pápa. – Szent Péter és Szent András apostolok, vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket áldásával Isten, a mi Atyánk.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír