Leó pápa Montecassinóban a világ békéjéért könyörgött

Leó pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától 130 kilométerre délre található montecassinói bencés közösséget.

Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte a több mint ötszáz méterrel a tengerszint felett található hegyről, és Európa társvédőszentjének sírjánál imádkozott.

XIV. Leó a bencés rend alapítójára bízta „könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban áhított békéért szólt” – olvasható a Szentszéki Sajtóközpont Telegram-csatornáján.

A Szentatya ezután együtt ebédelt a helyi bencés szerzetesközösséggel a világ legnagyobb és Olaszország (a Santa Scolastica és a subiacói bencés kolostorok után) második legrégebbi kolostorában, majd visszatért a Castel Gandolfó-i pápai rezidenciára, ahol nyári szabadságát tölti.

Ezen a napon erősen visszhangzik a 34. zsoltárból idézett vers: „Keresd a békét, és járj a nyomában!” [Zsolt 34 (33),15], amelyet Regulája bevezetőjében idézett Szent Benedek, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az Egyház.

Július 10-én ezen a helyen – amelyet a második világháború idején porig romboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma – adták át a 2026-os Pacis Nuntius (béke hírnöke) díjat Pierbattista Pizzaballa bíborosnak, jeruzsálemi latin pátriárkának.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír