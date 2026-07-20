Leó pápa nyitja meg a Vatikáni Apostoli Könyvtár új kiállítását szeptemberben

A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A kiállítás kurátorai Giacomo Cardinali, a könyvtár alprefektusa, Simona De Crescenzo, a Nyomtatott Könyvek Osztályának munkatársa, Francesca Giannetto művészettörténész, a Kézirattár és Grafikai Gyűjtemény munkatársa, valamint Delio Vania Proverbio, a könyvtár kiadójának tudományos igazgatója.

A kiállítás három kortárs személyiség – JR francia művész, Bill Moran amerikai tipográfus és Fulvio Pierangelini olasz mesterszakács – munkáit készteti párbeszédre a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és tereivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit.

A Római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus elmondta: a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. „A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen – így a kiállítás jelene is – otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik” – fogalmazott.

Az ősi pápai intézmény

A Vatikáni Apostoli Könyvtár ősi intézmény. A Szentszék hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező tudósok számára, vallási, származási vagy kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is.

A könyvtár történelme a római egyházi scriniumhoz nyúlik vissza, amelynek létezését már a 4. században dokumentálták. Modern története V. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint IV. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját az 1475. június 15-i Ad decorem militantis Ecclesiae kezdetű bullájával.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír