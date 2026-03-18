XIV. Leó pápa: A tömegtájékoztatás ne váljon propagandává, a háború ne tűnjön videójátéknak!

Leó pápa külön köszöntötte a RAI vezérigazgatóját, az igazgatótanácsot, a Tg2 szerkesztőségét, és gratulált a hírműsor 50 éves fennállásához. Gratulált az analóg közvetítési módról a digitális módra való átálláshoz is, amiben a RAI 2 főszerepet játszott. Ehhez kapcsolódóan hozzátette:

egyetlen technológiai innováció sem helyettesítheti a kreativitást, a kritikai ítélőképességet és a gondolkodás szabadságát.

A kommunikációt az emberi, ne pedig a technológiai paradigma szerint szabályozzuk!

Korunk kihívása a mesterséges intelligencia – ezzel összefüggésben a pápa úgy véli, hogy a kommunikációt az emberi, nem pedig a technológiai paradigma szerint kell szabályozni. Ami végső soron azt jelenti, hogy tudni kell különbséget tenni az eszközök és a célok között.

Kezdetektől fogva a laicitás és az információforrások pluralizmusa jellemezte az olasz Tg2-t és az egész RAI-t – fogalmazott a pápa. A laicitás Leó pápa szerint az ideológiai apriorik, előítéletek elutasítását és a valóságra való nyitott nézőpontot jelenti.

​​Mindannyian tudjuk, milyen nehezen hagyjuk, hogy meglepjenek minket a tények, a találkozások, a tekintetek és mások hangja; és tudjuk, milyen erős a kísértés, hogy csak azt keressük, lássuk és halljuk, ami a saját véleményünket igazolja vissza.

De e nyitottság nélkül nem létezhet jó kommunikáció, sem igazi szabadság és egészséges pluralizmus – hangsúlyozta.

A Tg2 története során sokféle kulturális álláspont létezett egymás mellett. Ez a sokszínűség, különösen, ha a barátság szelleme táplálja, hozzáadott értéket jelentett a Tg2 identitásához, gazdagságot, a párbeszéd példáját jelentette, amely ma is sokat jelent számunkra, egy olyan korban, amelyet a polarizáció, az ideológiai bezárkózás és a szlogenek uralnak, amelyek megakadályozzák, hogy meglássuk és megértsük a valóság összetettségét – tette hozzá.

A tájékoztatás ne váljon propagandává!

Mindig, de különösen a háború drámai körülményei között, mint amiben most is élünk, a tájékoztatásnak óvakodnia kell attól, hogy propagandává váljon. Az újságírók feladata a hírek ellenőrzése terén abban áll, hogy ne váljanak a hatalom szócsöveivé – ez napjainkban még sürgetőbb és kényesebb, mondhatni elengedhetetlen feladat.

A vezetőség és a szerkesztőség felelőssége, hogy bemutassák a szenvedést, amit a háború okoz a lakosságnak, hogy a nézők meglássák a háború igazi arcát, és mindezt az áldozatok szemén keresztül mondják el, nehogy videójátéknak tűnjön mindez.

Nem könnyű feladat híradót készíteni és nem könnyű a fontosabb témák mélyebb értelmezése sem.

Végül Leó pápa megköszönte a látogatást és áldását adta mindenkire.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír