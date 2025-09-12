Leó pápa üzenete a kármeliták nagykáptalanjára: Legyetek az egység tanúságtevői

„Imádkozom, hogy a szeretet köteléke közösségeitekben tanúságot tegyen az egység ajándékáról, különösen a társadalom azon részeiben, amelyek a megosztottság és a polarizáció miatt széttöredezettek” – buzdította a Szentatya a kármelita rend szeptember 9–26. között az indonéziai Malangban megrendezett nagykáptalanjának résztvevőit a találkozó megnyitóján felolvasott üzenetében.

Az augusztus 5-én aláírt és Míċeál O’Neill perjelnek címzett levélben Leó pápa hangsúlyozza: a találkozóra választott téma – „Szemlélődő testvériségünk felismeri küldetését” – tükrözi „a kármelita karizma lényegét”, mert azt mutatja meg, hogy „a közösségi imaélet hogyan alkotja szolgálatuk alapját az Egyház és a világ javára”. „A csendes imában és a kölcsönös gondoskodásban gyökerezve ápoljatok olyan csendet, amely lehetővé teszi, hogy felismerjétek az idők jeleit, különösen a szegények szemszögéből, és a szeretet csendes állandóságával válaszoljatok.”

XIV. Leó a kármelita regulát idézve üzenetében a szerzetesrend szolgálatát illetően kiemelte:

testesítsétek meg Krisztus szerető tekintetét, aki irgalmassággal és gyengédséggel ölel át minden embert”.

A pápa reméli, hogy a kármeliták – akár „lelkigyakorlatokon tartott elmélkedéseken, a lelkivezetésen, plébániai munkán vagy a fiatalok nevelésén” keresztül – a szeretet és az egység példaképei lehetnek egy olyan világban, amelyet feszültségek és konfliktusok sújtanak.

Üzenete végén a Szentatya a Kármelhegyi Szűzanya közbenjárásába ajánlotta a nagykáptalant, bízva abban, hogy ez a szentévben tartott találkozó „a lelki megújulás lehetőségévé” válik.

