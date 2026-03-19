Leó pápa videóüzenete az Amazóniai Egyházi Konferenciára: Legyenek az egység jele a sokszínűségben

A pápa megköszönte a püspököknek, a papoknak, a szerzeteseknek és a világi hívőknek, hogy részt vesznek a tanácskozáson, amelyet kiváltságos időszaknak nevezett, amikor a Szentlélekre hallgatnak, hogy a megkülönböztetés képességét használva megtalálják a régió közösségeinek útját.

Emlékeztetve az amazóniai emberek anyagi és lelki küzdelmeire, a pápa kifejezte közelségét mindazokhoz, akiket az Egyház kísér. Bátorította a közgyűlést, hogy szinodális lelkipásztori távlatokat fogalmazzon meg, amelyek a helyi egyházakat előre viszik.

Az Egyház menedék, amely életet szül

Leó pápa a shihuahuaco fa (Dipteryx micrantha) képét használta fel, amely nagyon lassan, de nagyon magasra megnő, több mint ezer évig is élhet, és ökoszisztémát teremt az állatvilág számára. „Ez segíthet megértenünk, hogy mi szeretne lenni az Egyház: az egység jele a sokszínűségben és biztonságos menedék, amely életet szül és védelmezi azt.”

A pápa arra kérte az amazóniai egyházat, hogy hite továbbra is Krisztusban és az ő szeretetében gyökerezzen, amelyről a hívek elmélkedjenek az imában. Megfelelő válaszokra van szükség az Amazonas vidékén továbbra is fennálló számos társadalmi, környezeti, kulturális és egyházi kihívással kapcsolatban, ahol a visszaélések és a kizsákmányolás fenyeget – mondta a videóüzenetében XIV. Leó.

Bátran el kell fogadni a Lélek újdonságát

A kihívások közepette az Egyháznak gyakorolnia kell a kérügmát, és hirdetnie az új életet Krisztusban, miközben elkíséri a szenvedőket, és igyekszik védelmezni a teremtett világot tiszteletben tartva az élet minden formáját, kiváltképpen az emberi életet.

Leó pápa hangsúlyozta az evangélium inkulturációjának fontosságát, hogy Krisztus misztériuma teljesebben megnyilvánulhasson és ünnepelhessük azt. „Az inkulturáció nehéz, de szükséges út – hangsúlyozta Leó pápa. – Bátran el kell fogadnunk a Lélek újdonságát, aki mindig képes valami újat teremteni Jézus Krisztus kimeríthetetlen kincséből” – tette hozzá, idézve Ferenc pápa Querida Amazonia kezdetű enciklikáját.

Végül XIV. Leó pápa arra buzdította az Amazonas-vidék katolikusait, hogy erősítsék meg identitásukat mint Krisztus missziós tanítványai. „Továbbra is vessetek abba a barázdába, amelyet oly sok férfi és nő vére öntözött, akik előttetek jártak, és akik Krisztus szenvedésével egyesülve egy óriásfa gyökerévé váltak az Amazonas-vidéken.”

