A perui nagykövet megtekintette Limai Szent Róza képét Vasváron

A Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény kiállításán egy különösen szép barokk festmény látható a rend női ágának egyik – elsősorban spanyol nyelvterületen – kiemelten tisztelt szentjéről, Limai Szent Rózáról. A napokban Vasváron járt Edgard Pérez Alván, a Perui Köztársaság magyarországi nagykövete, hogy megtekintse a képet és tisztelegjen Szent Róza emléke előtt.

Szent Róza a 16–17. század fordulóján élt Peru fővárosában, Limában. Eredeti neve Izabel volt, szépsége miatt kezdték Rózának nevezni, de később ez lett a szerzetesi neve is. Bár szülei férjhez akarták adni, mindent megtett, hogy ezt elkerülje (levágta haját, bőrét pedig elcsúfította), és életét kizárólag Istennek szentelhesse. Házuk kertjében elvonultan élt, sokat imádkozott, elmélkedett és vezekelt. Mivel a domonkos harmadrendi Sienai Szent Katalin volt a nagy példaképe, maga is ebbe a világi közösségbe lépett be, de sokat tett egy apácakolostor alapítása érdekében, ami azonban már csak halála után valósulhatott meg. Kézimunkából és kertészkedésből származó jövedelmével támogatta családját és a szegényeket, de a betegek és a haldoklók ápolásában is részt vett. Súlyos betegségben, fiatalon hunyt el 1617-ben, és már 1671-ben szentté avatták – így ő lett az amerikai kontinens első hivatalos szentje, s mint ilyen Peru és általában Dél-Amerika védőszentje.

Edgard Pérez Alvánt Vasváron Tóth Balázs polgármester és Zágorhidi Czigány Balázs, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője fogadta. A nagykövetnek bemutatták a városközpontot, valamint a domonkos kolostor és a templom épületét (a templombelső 1941-ben készült díszítőfestésében is helyet kapott a perui szent), majd megtekintették a rendi gyűjtemény kiállítását, köztük a Domonkos Galériát, ahol a Limai Szent Rózát ábrázoló festmény is látható. A 17–18. század fordulóján készült alkotás a soproni domonkos kolostorból került Vasvárra, ahol gondos restaurálás után állították ki. Eredetéről nem sokat tudni, feltehetően egykor egy domonkos szenteket ábrázoló sorozat része lehetett.

A nagykövet elmondta, hogy tervbe vették egy kiállítás megszervezését, amely nemzeti szentjük tiszteletének emlékeit mutatná be. Ehhez eddig egy osztrák gyűjtő anyaga és a Szépművészeti Múzeum két spanyol barokk festménye állt rendelkezésre; ezt jól kiegészítheti a Vasváron őrzött festmény, hiszen az értékes történeti ábrázolás a szent magyarországi tiszteletét is reprezentálja.

Szerző: Zágorhidi Czigány Balázs

Forrás és fotó: domonkosok.hu

Magyar Kurír