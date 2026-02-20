Magyar alkotó terve nyerte az Európai Cserkészek 2027-es találkozójának logópályázatát

Az Eurojamet tízévente rendezik meg, a 2027-es jamboree helyszíne Ampezzo-Socchieve lesz Olaszországban, ahová Európa 28 országából érkeznek majd fiatalok és vezetők. Az eseményre történő kijutásért jelenleg is válogatók és országos versenyek zajlanak, összesen mintegy 73 ezer fős tagság részvételével.

Egy logó, amely történetet mesél

A győztes logó nem csupán vizuálisan egységes és könnyen felismerhető, hanem gazdag szimbolikával is bír: központi eleme egy iránytű, amely a helyes irányt jelképezi – nemcsak az északi irányt, hanem a cserkészetben fontos belső iránytűt az Istennel való úton járáshoz.

Az iránytű peremén a „Eurojam” szó Morze kódban jelenik meg, valamint a rendezvény éve és neve is jelölésként szerepel rajta. Az iránytű tűje maga a cserkészliliom, amely zászlóként is értelmezhető a sátor tetején.

A kompozícióban megjelenő három hegy egyszerre utal a rendezvény helyszínére, az Ampezzo–Socchieve környéki hegyvidékre, valamint a Szentháromság szimbólumára. A középső hegy sátor formát ölt, egyértelműen jelezve a cserkésztábor közösségi jellegét.

Az Európai Unió zászlajának tizenkét csillaga szintén megjelenik, amelyek közül kettő segítő cserkészek alakjává alakult át, a közösségben való egymásra figyelést és támogatást hangsúlyozva. A logó alsó részén – a hegyek és a sátor felé vezető ösvényként – az olasz nemzeti színek utalnak a vendéglátó országra.

„Verso l’alto” – Felfelé!

A tábor mottója a „Verso l’alto!”, azaz „Felfelé!”, amely Pier Giorgio Frassati jelmondata volt. A felirat különlegessége, hogy Frassati eredeti kézírását idézi, ezzel is mélyebb lelki és történelmi réteget adva az esemény arculatának.

Nemzetközi visszhang

A logó bemutatásáról készült videó (mely a képre kattintva a International Union of Guides and Scouts of Europe hivatalos Facebook-oldalán, illetve az Instagramon IDE kattintva tekinthető meg) rövid idő alatt jelentős figyelmet kapott: a közösségi médiában több tízezres megtekintést ért el, és számos pozitív visszajelzés érkezett különböző országokból. Ez is jól mutatja, hogy a jelképrendszer üzenete nemcsak vizuálisan, hanem lelkileg is megszólítja a cserkészközösséget, és a hitből és közösségi értékekből táplálkozó művészet képes nemzetközi szinten is hidakat építeni.

A találkozón – amelyre természetesen Magyarországról is észülnek a fiatalok – az előzetes várakozások szerint nagyjából 10 ezer cserkész fog részt venni, akik ét ten át táboroznak majd együtt az erdőben.

Forrás és fotó: Jankovics Emília/Európai Útmutatók és Cserkészek

Magyar Kurír