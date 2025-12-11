Magyar állami kitüntetést kapott Ireneusz Wysokiński lengyel domonkos atya

Ireneusz, vagy ahogy többnyire idehaza és Lengyelországban is ismerik, Irek atya egyik lengyel rendtársával együtt 1993-ban érkezett Magyarországra, hogy a frissen újjászerveződött magyar domonkos rendtartomány munkáját segítse. Mintegy másfél évtizeden keresztül dolgozott a debreceni Domonkos-rendi Szent László-plébánián, ahol többek között az egyetemi lelkészséghez kapcsolódó feladatokat is ellátta. Mint szakképzett történész-levéltáros fontos szerepet vállalt a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény létrehozásában, ahol a rend 1950 után szétszóródott kulturális javait, mindenekelőtt a levéltári és könyvtári anyagot igyekeztek összegyűjteni. Érdeklődéssel fordult a magyar rendtörténet iránt, doktori értekezését is egy ilyen témában védte meg 2004-ben a Lublini Katolikus Egyetemen.

Miután 2008-ban visszatért Lengyelországba, a krakkói kolostorban kapott különböző lelkipásztori és szakmai feladatokat, többek között a rendi főiskola tanára és a rendtartomány levéltárának vezetője lett. Szívügyének tekintette itt is a levéltári anyag megőrzését, sokat dolgozott a rendkívül értékes archívum rendezésén és konzerválásán. Kiváló nyelvtudását kamatoztatva az elmúlt években egyre aktívabb szerepet vállalt a krakkói magyarok lelki gondozásában. Együttműködve Magyarország Krakkói Főkonzulátusával rendszeressé tették a magyar nyelvű szentmiséket és a helyi magyarok találkozásait, amelyeknek immár állandó jelleggel a domonkos kolostor ad otthont.

A kitüntetés átadására kis ünnepség keretében most is a kolostor káptalantermében került sor, ahol Gerencsér Tibor főkonzul meleg szavakkal köszönte meg Irek atya munkáját és ismertette a kitüntetés indoklását, mely szerint az ünnepelt „a Szent Domonkos Rend 1989 utáni ujjászervezésében vállalt szerepe, valamint a magyar–lengyel egyházi és tudományos kapcsolatok erősítése, illetve a Krakkóban élő magyarok lelki vezetőjeként végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként” nyerte el a magas rangú elismerést. Az ünnepségen részt vettek a lengyel és a magyar rendtársak – köztük Józef Puciłowski volt magyar tartományfőnök és Andrzej Kostecki jelenlegi vikárius –, a rokonok, barátok és a krakkói magyar közösség képviselői. A baráti beszélgetések során Irek atya elárulta, hogy örömmel vesz részt továbbra is a lengyel–magyar lelki és kulturális kapcsolatok ápolásában, nyugdíjazása és krakkói feladatai lezárása után – akár újra Magyarországon.

Szöveg: Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény

Fotó: Magyarország Krakkói Főkonzulátusa

Magyar Kurír