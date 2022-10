Magyarok Nagyasszonya-búcsú a bodajki kegyhelyen

A szentmise homíliájában a főpásztor Bodajk kegyhelyének ősiségét emelte ki: „Milyen jó lenne visszamenni az időben, és látni, ahogyan Szent István korában is már imádkoztak itt az emberek.” A Szűzanya, a Mindenkor Segítő Szűz, aki patrónája volt nemzetünknek, most is védelmezőnk kell hogy legyen a hit elleni támadások idején – fogalmazott az érsek.

Meg kell őriznünk hagyományainkat; most a népszámláláson is meg kell vallanunk hitünket, védeni kell az erkölcsöket – zárta beszédét Bábel Balázs. Külön megemlékezett a Székesfehérvári Egyházmegye egykori püspökéről, Prohászka Ottokárról, aki gyakorta látogatta Bodajk ősi búcsújáró helyét.

A szentmise után a zarándokok körmenetben vonultak a kegyhely zarándokudvarán lévő, szentkút feletti Patrona Hungariae-szoborhoz.

A főpásztor itt a következő felajánló imával fohászkodott:

„Hozzád fordulunk könyörgő imánkkal, Isten dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Ezer éven át élvezett pártfogásodat megköszönve kérünk, hogy ezután se vond meg tőlünk anyai jóságodat. Első szent Királyunk előre látta népe árvaságát, és neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem hagytad cserben azokat, akik közbenjárásodért hozzád folyamodtak. Hatalmas szószólónk voltál szent Fiadnál a letűnt századok alatt; csak így maradhattunk meg tengernyi ellenség között is kereszténynek és magyarnak. Anyai oltalmadban bízunk most is, az új idők viharaiban, amikor ellenségek vesznek körül, és egyfelől az istentelenség, másfelől az új pogányság kerülgeti a hívő magyar lelket.

Kelj, Nagyasszonyunk, néped védelmére, és eszközöld ki nekünk szent Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget az ősi hithez, amelyért, ha kellett, életüket is feláldozták apáink. Hűséget szent Fiadhoz és az Anyaszentegyházhoz, amely mint őseinket, minket is elkísér a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget hozzád is, áldott Nagyasszonyunk, akinek erős hite, szelíd jósága és szeplőtlen tisztasága minden idők magyarjának örök eszményképe.

Vedd pártfogásodba a magyar apákat, hogy keményen állják a nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a magyar anyákat, hogy gyermekeikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak. Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt a szép reményt, amellyel minden magyar szem feléjük tekint.

Igaz, szívbéli töredelemmel viseljük a szenvedés keresztjét, amelyet bűneinkért sokszorosan is megérdemeltünk, de mégis bizalommal fordulunk hozzád, engeszteld meg Fiadat, és kérjed, hogy a büntetés ostorát távolítsa el felőlünk; derítse ránk mielőbb a feltámadás napját, hogy minden magyar szív egyesülhessen majd szent Fiad és a mennyei Atya dicséretében. Ámen” (Hozsanna imakönyv).

A körmenet a kegytemplomban oltárkerüléssel zárult.

„Hálásak vagyunk, hogy a Magyar Szent Család – Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre – zarándokhelyeként számontartott kegyhelyen, ahol Mindszenty József hercegprímás, bíboros 1948-ban az utolsó nagy nyilvános szentmiséjét ünnepelhette az általa hirdetett Mária-év kapcsán, Magyarok Nagyasszonya ünnepén közösen fohászkodhattunk nemzetünkért.

Öröm volt a sok zarándokkal találkozni, remélve, hogy kegyhelyünk mint a Székesfehérvári Egyházmegye lelki központja nemzetünk szentélye is lehet, sok-sok imádkozó magyarral” – fogalmazott a búcsúról készült beszámolójában Mórocz Tamás plébános.

Bodajki Mindenkor Segítő Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Forrás: Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhely



Fotó: Kaposi Zsolt



Magyar Kurír