Már csak egyet kell aludni a Közösségek szentségimádásáig

Hernády Balázs, az esemény főszervezője hetek óta dolgozik az esemény előkészületi munkálatain. Motivációját az esemény tavalyi első megrendezéséből meríti, amire így emlékezik vissza:

„A kongresszus során sok lelki élménnyel gazdagodtunk, olyan érzésünk volt, hogy kellene legalább még egy hét ahhoz, hogy valóban átéljük ennek az ünnepnek a jelentőségét. De azt is tudtuk, hogy ezt a lelkületet tovább kell vinnünk, ezért azon kezdtünk gondolkodni, hogy hogyan tudnánk a Kongresszus lelkületét tovább éltetni.

Jött is az első alkalom: a tavaly decemberi gitáros flashmob a budai Várban. De nem szerettünk volna itt megállni, ezért azt gondoltuk, hogy a Közösségek szentségimádásából teremthetnénk hagyományt. Januárban le is ültünk erről beszélgetni, és ennek eredményeként holnap, november 19-én este újra az Urat ünnepeljük a tavalyihoz hasonló nagy közösségben” – fogalmazott a közelgő esemény kapcsán Hernády Balázs, aki szerint a tavalyi Közösségek szentségimádásán történt szolgálatnak az volt a legnagyobb különlegessége, hogy a különböző közösségek zenészei, énekesei alig ismerték egymást. Mégis amikor együtt próbáltak, azt vették észre, hogy az énekkar és a zenekar úgy szól együtt, mintha már évek óta együtt muzsikálnának.

Ez a közös élmény volt az alapja annak, hogy a szentségimádás után, a Szent István-bazilika szentélylépcsőjén a karmester kérdésére, miszerint szeretnék-e közösen folytatni a munkát, egyöntetű igen volt a válasz az akkori résztvevők részéről.

Az így állandósult kórus nevét – La mia Fonte Énekkar – a NEK közismert mottója ihlette: „Minden forrásom belőlem fakad”. A kórus azóta is rendszeresen szolgál különböző eseményeken, szentmiséken, koncerteken és más alkalmakon is.

A legutóbbi napokban pedig újra találkozott a teljes tavalyi zenei gárda is. Farkasházi Dávid, a La mia Fonte Énekkar karnagya, a Közösségek szentségimádásának karmestere a közös próbák kapcsán elmondta:

„A felkészülés során nagyon érdekes folyamat zajlott, mert kezdetben párhuzamosan készültek az együttesek. Egyrészt egy könnyűzenei band, akik már sok alkalommal zenéltek együtt, tehát jól összeszokott társaság. Ők is külön próbáltak az eseményre, illetve a La mia Fonte Énekkar is, amely szintén hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a felkészülésbe. E két együttes mellett egy szimfonikus zenekar is a zenei szövet része lesz. Amikor ez a három összetevő végre találkozott a tutti (összkari – a szerk.) próbákon, nagyon érdekes volt látni azt, ahogy ezek a különböző zenei formációk egy nagy közösséggé alakultak. Ezen hosszú tutti próbákon rendkívül sokféle részleten van lehetőség dolgozni, a kisebb hangszer- és énektechnikai kérdésektől kezdve, az arányokon át egészen a nagy egészig, azaz az egyes dalok üzenetéig, a hangok mögött rejlő gondolatiság átadásáig.”

E zenei összetettség célja az elmélyült imádságos lelkület kialakításának lehetővé tétele a helyszínen, vagy az EWTN élő közvetítésén keresztül bekapcsolódók számára. Ezt a lelkületet segítik a lelkiségi közösségek tanúságtevői is.

„A szentségimádás két szálon fog futni: a zenei megszólalások mellett tanúságtételeket is hallgathatunk az esemény során. Ahogy a plakáton is lehet olvasni, mottónkat János evangéliumának 15. fejezetéből választottuk: »Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők.« A tanúságtevők ennek a fejezetnek különböző verseire felfűzve mondják el, ők hogyan találtak Istenre, Isten miként szólította meg őket” – mondta Hernády Balázs. A főszervező azt is hozzátette, hogy az esemény során gyónásra is lehetőség nyílik, hogy megtisztulva találkozhassunk Istennel.

„Az elhangzó művek az egyes közösségekhez kötődő alkotások, amelyeket egy-egy gondolat köré csoportosítottunk, például: Isten és az ember szeretetkapcsolata; vágyakozás Isten után; Isten útjának a keresése; Jézus teste és vére. A szentségimádást egy Isten nagyságát dicsőítő blokkal zárjuk” – mondta Farkasházi Dávid, aki azt is kiemelte, hogy az esemény során több ízben hallhatunk orgonaimprovizációt is Virágh András Gábor, a bazilika orgonaművészének előadásában.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Ifjúsági Irodája



Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Ifjúsági Irodája; Merényi Zita/Magyar Kurír; Gieszer Richárd



Magyar Kurír