Már lehet jelentkezni a 2026-os Győri Bencés Bálra

A XIII. Győri Bencés Bált különlegessé teszi többek között az is, hogy ekkor nyitják meg ünnepélyes keretek között a kettős emlékévet: 400 éve alapították a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumot – egészen pontosan annak jezsuita jogelődjét.

A farsangi időszak derekán tartott bál 2026-ban is lehetőséget kínál a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium volt diákjainak, családjaiknak, barátaiknak, hogy ápolni tudják a régi ismeretségeket, és újakat is köthessenek, valamint hogy a bencés szellemiséggel újra kapcsolatba kerülhessenek.

A rendezvény fővédnöke Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát, a Magyar Bencés Kongregáció prézese, díszvendége Fazekas István (Gy/1982) történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára.

Az eseménynek az iskola ad helyet, amely erre az ünnepi alkalomra maga is talpig báli ruhába öltözik – a dísztermen túl három szinten zajlanak a farsangi mulatságok, a zenei és kulturális programok.

A megnyitó fényét az iskola fiúkórusa, a Collegium Musicum Jaurinense régizenei műsora és egy néptáncbemutató, a már hagyományos Rábaközi forgatag emeli.

Idén a felvidéki Hengerics Pincészet biztosítja a Borbárt, ahol magyar népzene és táncház várja a vendégeket öregdiákjaik és a Lövői Zenekar jóvoltából.

Az iskola különtermeiben további változatos programok közül választhatnak a vendégek: az alapítás korának hangulatát megidéző Jezsuita Szalon, partifotózás, a bencés fejlesztésű NEXUS közösségi applikáció CheckPoint 400 fröccsözője, továbbá a dombóvári Szent Orsolya Iskolaközpont tanári zenekarának „Tehát egy presszó…” – Cseh Tamás dalok című produkciója várja az érdeklődőket.

A vacsora után a díszteremben a Pesty Party Showband tánczenét szolgáltat. A magas színvonalú vendéglátást és a kiváló minőségű vacsorát a bál folyamán ismét a Zöldfa Étterem biztosítja.

Exkluzív programként a 2026 májusában megnyíló 400 év a Mester iskolájában című iskola- és intézménytörténeti kiállítás építés közbeni – work in progress – bejárására lesz lehetőség a rendház és a templom tetőterében. Győr városának első nyilvános múzeumát Rómer Flóris bencés szerzetes, a magyar régészettudomány atyja, a győri bencés gimnázium tanára (1857–1861) alapította az intézmény falai között. A rendkívül gazdag gyűjtemény jó részét 1950-ben államosították, és elkobozták a bencésektől független városi múzeum létrehozására. Ennek ellenére sok minden maradt meg a régi tárlatból, a bencés atyák gondos kezelésében.

A bál alatt lehetőség nyílik tombola vásárlására. A támogatói jegyek és a tombola megvásárlásával a rendház tetőterében épülő új sporttermek kialakításához, a diákok lelki-szellemi fejlődését elősegítő iskolai programok megvalósításához és rászoruló diákjaik megsegítéséhez tudnak hozzájárulni.

A XIII. Győri Bencés Bálra ötféle belépőjegy váltható, ezekről, valamint a jelentkezés módjáról ITT találnak tájékoztatást.

Forrás és fotó: Szent Mór Bencés Perjelség

