Már lehet jelentkezni az országos görögkatolikus ifjúsági lelkigyakorlatra

A lelkigyakorlatra minden 14–25 év közötti érdeklődőt szeretettel várnak.

Amit a lelkigyakorlat kínál: tematikus előadások, kiscsoportos beszélgetések; önismeret, személyiségfejlesztés, csapatépítés; közös szertartások és imádság (Jézus-ima), állandó gyónási lehetőség.

Jelentkezni az alábbi form kitöltésével és az előleg átutalásával lehet.

Részletek és további információk a Facebook-eseményben, vagy az alábbi e-mail-címen: ogif2020@gmail.com

A szervezők remélik, hogy minél többen tudnak együtt készülni húsvét ünnepére.

Egy kis kedvcsináló a korábbi évek eseményei alapján:

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír