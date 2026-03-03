Már lehet jelentkezni az országos görögkatolikus ifjúsági lelkigyakorlatra

A lelkigyakorlatra minden 14–25 év közötti érdeklődőt szeretettel várnak.
Amit a lelkigyakorlat kínál: tematikus előadások, kiscsoportos beszélgetések; önismeret, személyiségfejlesztés, csapatépítés; közös szertartások és imádság (Jézus-ima), állandó gyónási lehetőség.
Jelentkezni az alábbi form kitöltésével és az előleg átutalásával lehet.
Részletek és további információk a Facebook-eseményben, vagy az alábbi e-mail-címen: ogif2020@gmail.com
A szervezők remélik, hogy minél többen tudnak együtt készülni húsvét ünnepére.
Egy kis kedvcsináló a korábbi évek eseményei alapján:
Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye
