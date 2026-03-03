Már lehet jelentkezni az országos görögkatolikus ifjúsági lelkigyakorlatra

Hazai – 2026. március 3., kedd | 9:00
1

„Az élet útjára tanítasz engem.” (Zsolt 16,11) Elindult a jelentkezés a 14. Országos Görögkatolikus Ifjúsági Lelkigyakorlatra (OGIF), amelyet Máriapócson rendeznek meg március 27–29-én. A lelkivezető Verdes Miklós atya lesz.

A lelkigyakorlatra minden 14–25 év közötti érdeklődőt szeretettel várnak.

Amit a lelkigyakorlat kínál: tematikus előadások, kiscsoportos beszélgetések; önismeret, személyiségfejlesztés, csapatépítés; közös szertartások és imádság (Jézus-ima), állandó gyónási lehetőség.

Jelentkezni az alábbi form kitöltésével és az előleg átutalásával lehet.

Részletek és további információk a Facebook-eseményben, vagy az alábbi e-mail-címen: ogif2020@gmail.com

A szervezők remélik, hogy minél többen tudnak együtt készülni húsvét ünnepére.

Egy kis kedvcsináló a korábbi évek eseményei alapján: 

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #görögkatolikus #ifjúság #lelkigyakorlat #országos #programok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató