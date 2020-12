Mária a béke szőttesét szövi – Giovanni Scalese CRSP karácsonyi üzenete Afganisztánból

Az Amerikai Egyesült Államok és a tálibok között 2020. február 29-én megkötött dohai békemegállapodás után, szeptember 12-én megkezdődtek az afgánok, vagyis a kormány és a tálib mozgalom közötti béketárgyalások is. A barnabita szerzetes szerint a nehézségek ellenére az esemény „rendkívül pozitív előjel a gyakorlatilag negyven éve tartósan háborús helyzetben lévő ország számára”.

Giovanni Scalese úgy fogalmazott: „Nekünk, keresztényeknek reálisan kell látnunk a tényeket, de sosem hagyhatjuk, hogy felülkerekedjen rajtunk a pesszimizmus: még a legjelentéktelenebbnek tűnő részletekből is megtanulhatjuk kiolvasni a remény jeleit. A kormány és a tálibok közötti, szeptember 12-én kezdődött béketárgyalásokat is e jelek egyikének érzem: mi, keresztények ezen a napon ünnepeljük Szűz Mária szent nevét. A nem hívők számára ez pusztán véletlen egybeesésnek tűnhet, egy hívőnek azonban már ok a reményre. 2017. október 13-án, a Szent Szűz utolsó fatimai jelenésének századik évfordulóján Afganisztán keresztény közössége Mária Szeplőtelen Szívének kívánta szentelni magát, ahogy az egész országot is, ahol csendesen él és munkálkodik. Furcsának tűnhet, hogy a Szűzanyának szenteltünk egy teljességében muszlim országot, de

Mária mindannyiunk édesanyja, a muszlimoké is, akik ráadásul rendkívüli módon tisztelik őt. És ha a Szent Szűz mindannyiunk édesanyja, akkor egészen biztosan a béke szőttesét szövi gyermekei, s köztük az afgánok számára is.”

Afganisztán egyetlen katolikus teploma Kabulban

A tárgyalások egyelőre nem hozták meg a felek közötti tűzszünetet. Az erőszak folytatódik, napi szinten történnek merényletek, az esetek többségében követelések nélkül. „Ez azt jelenti, hogy valaki nem akar Afganisztánban békét. Ezenkívül az Egyesült Államok megerősítette, hogy 2021. január 15-től megkezdi csapatai részleges kivonását. Minden bizonnyal csökkenni fog a NATO Resolute Support Mission nevű küldetésében részt vevő más országok szerepvállalása is. Ez utóbbiak csökkenteni fogják a kabuli kormánynak juttatott anyagi támogatásukat is, s ez súlyos kockázatot jelent egy olyan állam működésére nézve, amely nem számíthat más forrásokra” – magyarázta Scalese atya.

„Erős bizonytalansággal tekintünk a holnapra. Másrészt azt sem gondoljuk, hogy az elmúlt húsz évre jellemző helyzet a végtelenségig folytatódhat. Előbb vagy utóbb meg kell találnunk a megoldást” – zárta üzenetét a szerzetes.

Az afganisztáni katolikus misszió a 20. század elején a kabuli olasz nagykövetségen belüli egyszerű lelki támogató szolgálatként működhetett. Az országban ugyanis az iszlám az államvallás, és a más vallásokra való áttérés a hittagadás bűnének számít. 2002-ben II. János Pál pápa megalapította az országban az Afganisztáni Önálló Missziót (Missio sui iuris Afghanistaniensis). Ma, a Giovanni Scalese barnabita atya által vezetett katolikus misszió továbbra is az olasz nagykövetséghez tartozik. Az afgán fővárosban, Kabulban tevékenykednek továbbá a Szeretet Misszionáriusai, valamint a Kabuli Gyermekekért (Pro Bambini di Kabul) nevű vallásközi egyesület.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides hírügynökség

Fotó: Ambkabul.esteri.it; Agensir.it

Magyar Kurír