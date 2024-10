Mária oltalma alatt építeni Isten országát – Magyarok Nagyasszonya-búcsú Mátraverebély-Szentkúton

A kegyhelyen október 6–8-án együtt tartották a Magyarok Nagyasszonya- és Rózsafüzér Királynője-búcsút. A magyar ferences rendtartomány „névnapján” Orosz Atanáz püspök rámutatott, a mai evangélium legfőbb üzenete egy csodálatos ősi köszöntés: „Üdvöz légy!”, amelynek eredeti értelme az, hogy „örvendj”.

XVI. Benedek pápa a Krisztusról szóló könyvében megjegyzi: jól tesszük, ha ennél az evangéliumi helynél a chaire görög szó tulajdonképpeni jelentését is meghalljuk:

örvendezz!” – az angyalnak ezzel a felkiáltásával kezdődik el az Újszövetség. Lelkesít bennünket ez az üdvözlés, amellyel Isten egy új korszakot kínált fel az egész emberiségnek.

Isten végtelen, mindent megelőző szeretetét ünnepeljük ma – hangsúlyozta a főpásztor. – Azt az örök szeretetet, amelyben megfogalmazódhatott üdvösségünk terve. Az Atya örök szeretetét, amelyet a Fiú engedelmességgel, maradéktalanul elfogadott, és amelyet a szeretet Lelkének erejéből a földre hozott. Ma arról teszünk tanúságot, amit Szent Pál apostol így fogalmazott meg: „amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született”. Nem a mitológiák világáról van szó, hanem történelmi eseményről: hús-vér emberként született meg asszonytól az Isten Igéje. Ez az asszony a keleti egyház állandó jelzői szerint a legszentebb, legtisztább és legáldottabb Istenszülő.

Ahogyan a II. Vatikáni Zsinat megfogalmazta: az Egyház apostoli munkájában méltán tekint fel Krisztus szülőanyjára. Krisztus ugyanis azért született a Szűztől, hogy az Egyház által a hívők szívében is megszülessen.

Krisztus Urunk azért lett a Szűznek, az Istenanyának Fia, hogy aztán bennünk is e világra jöhessen. Mert mi másra, ki másra sóvárog ez a világ, ha nem a megváltó Krisztusra?

Orosz Atanáz püspök úgy fogalmazott: Nekünk, keresztényeknek most nem az a feladatunk, hogy bárkit is bántsunk, hanem az, hogy hidakat építsünk. Hiszen mi, akik a Magyarok Nagyasszonyát tiszteljük, már tudjuk, hogy más népeknek is védasszonya a Szűzanya, más népek is tisztelik őt. Nem az ellenségeskedésnek, hanem a hídépítésnek az ideje jött el azok között, akik állhatatosan imádkoznak. Ez a búcsú és a Magyarok Nagyasszonya ünnepe arra is emlékeztet, hogy magyar népünk immár egy évezrede Szűz Mária oltalma alatt építi Isten országát.

Így éltük meg mindig, hogy amikor

Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, kiárasztotta ránk Fiának Lelkét, hogy általa legyünk hősök, tiszták és szentek,

és valahányszor elfelejtettük, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Mária országához tartozunk, őszinte bűnbánattal és megtéréssel kellett visszatérnünk Szent István országfelajánló szándékához.

