Marianne Stokes: Árpád-házi Szent Erzsébet fonalat fon a szegényeknek

Marianne Stokes 1855-ben született Grazban, Ausztriában. A müncheni Képzőművészeti Akadémián indult el a művészet útján, majd Párizsban fejlődhetett Pascal Adolphe Jean Dagnan-Bouveret tanítványaként. 1883-ban ismerkedett meg Adrian Scott Stokes brit tájképfestővel, aki feleségül vette.

Marianne Stokes munkái a preraffaelita mozgalom esztétikáját követték, amely a korai reneszánsz tisztaságát és egyszerűségét csodálta és ültette át modern kompozíciókba. Művészetére jellemző volt a gazdag szimbolika, az élénk színek és a részletes kidolgozás. Később stílusa egyre dekoratívabbá és síkszerűbbé vált. Témaválasztására jellemző a vallásos érzület megjelenítése gazdag szimbólumrendszeren keresztül. A következőkben is egy ilyen lelkületű alkotását vehetjük szemügyre.

Az alkotás Árpád-házi Szent Erzsébetet, a magyar királylányt ábrázolja, amint alázatosan kétkezi munkát végez a szegények megsegítésére. A mű a jótékonyság, az odaadás és a szemlélődő életmód témáit ragadja meg egyetlen műben.

A kompozíciót egyetlen központi figura uralja, profilban ábrázolva. Előtte egy egyszerű, masszív fakeretes rokkát látunk, amelynek faanyagának erezete is részletesen kidolgozott. Erzsébet kezei finoman, nagy odafigyeléssel végzik a monoton, egyszerű feladatot. Ezt a tevékenységet egyfajta szemlélődésként is értelmezhetjük a karitatív cél mellett.

Erzsébet vörös ruhája kontrasztot képez a sötétzöld, hímzett ujjakkal és a szintén zöld háttérrel. A vörös szín a szenvedélyt, szeretetet és a királyi származást, a zöld pedig a reményt és a természetet idézi. A bal oldalon lévő sötét háttér elmélyíti a jelenet intimitását, és a fő alak iránti fókuszt hangsúlyozza. A szent alakja éles megvilágításban tündököl, mintha lelkének tisztasága ragyogná át egész lényét.

Az írás megjelenik a Vasárnap 2025/47-es számában.

Szöveg: Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Forrás és fotó: Romkat.ro

