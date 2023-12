Marton Zsolt püspök köszöntötte a 90 éves Ráduly Ferenc atyát

Ráduly Ferenc 1933-ban, karácsony napján született Budapesten. Középiskolai tanulmányait Budapesten, teológiai tanulmányait Egerben végezte. 1958-ban szentelték pappá. Hatvan éven át aktív lelkipásztorként szolgálta az egyházmegyét, nyugdíjba vonulásáig. Zagyvarékas, Tószeg, Lőrinci káplánja volt, ez utóbbi helyen kántorként is szolgált. Újszilvás, Tápiószőlő majd Verőce plébániai kormányzója volt, végül több mint két évtizeden át Tápióságon volt plébános. Innen vonult nyugdíjba 85 évesen.

Jelenleg a Váci Egyházmegye által fenntartott verőcei Migazzi Kristóf Idősek Otthonában él, ahol a bentlakók lelkigondozását is ellátja, szentmisét mutat be, és kisegítő lelkipásztorként is szolgál a környező településeken.

Amikor kerek születésnapja alkalmából a váci egyházmegyei sajtóiroda szeretett volna vele életútinterjút készíteni, elhárította, hogy ő most is csak a dolgát teszi, kiszolgáltatja a szentségeket – ameddig Isten erre lehetőséget ad. Idősként most az időseket tudja szolgálni, és ebben nincs semmi rendkívüli – mondta.

Marton Zsolt püspök és a szeminaristák ünnepi látogatásakor Ráduly Ferenc atyát és az otthonban élő többi idős atyát kérdezték, mi számukra karácsony legfontosabb üzenete. Ők így válaszoltak: „Jézus él!”

Isten éltesse még sokáig Ferenc atyát, és adjon testi-lelki erőt neki a mennyei Atya további szolgálatához!

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

