Marton Zsolt püspök Sarlós Boldogasszony ünnepén Mátraverebély-Szentkúton: A gyermek ajándék

Az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok és gyermekre vágyók zarándoklatát július 2-án, kedden, Sarlós Boldogasszony napján, illetve 4–5-én, szombat-vasárnap rendezték meg; a esemény csúcspontja a vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise volt.

Marton Zsolt homíliája elején az ajándékozás öröméről szólt, felidézve Mária örömét, aki felkereste Erzsébetet az angyali üdvözletet követően. A püspök a Szűzanyát az alázat példaképeként állította a résztvevők elé, az Üdvözlégy imádságának szövegén elmélkedve pedig felhívta a figyelmet igazi hivatására is:

Mária szent feladata, hogy Jézushoz vezessen bennünket.

Ezt követően Marton Zsolt minden jelen lévő zarándokcsoportot külön-külön is megszólított, megfogalmazva az Egyház nekik szánt egyedi üzenetét.

A jegyesek számára azt kívánta, hogy megtapasztalhassák az igazi, Istentől jövő örömöt, amely minden körülmények között elkíséri az embert, mert nem függ anyagiaktól, külső körülményektől. Az igazi öröm felülről és belülről fakad – emlékeztette őket. „Számotokra az állapotbeli tisztaság bátor vállalását ajánlom, még ha meg is kell küzdeni érte. Aki meri vállalni a tiszta készületet a házasságra egy olyan világban, ahol sok minden ennek az ellenkezőjéről szól, az hősiesen építi Isten országát, és rátalál az igazi örömre.

A tisztaságért való nemes küzdelem tisztává tesz.

Nem az a tiszta, aki tökéletes itt a földi életben, hanem az, aki tiszta akar lenni és maradni!” – biztatta a jegyespárokat Marton Zsolt.

A fiatal és gyermekre váró házaspárokhoz szólva a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a házasság misztérium, amelyet a Szentírás is sokszor hasonlít Isten és ember viszonyához. Benne pedig

a Szentháromság titka tárul fel, ha a házastársak a kölcsönös szeretetre törekszenek, amely ezáltal a legteljesebb tanúságtétellé is válhat.

Ezt követően a megyéspüspök külön szeretettel fordult azok felé a párok felé, akik vágynak a gyermekáldásra, de ez a vágyuk még nem teljesedhetett be, esetleg zarándoklatuk célja éppen ennek az áldásnak az előmozdítása. Megerősítette, hogy az Egyház tanítása szerint a gyermek ajándék, ugyanakkor Isten titkai közé tartozik, kinek adatik meg, és kinek nem.

„Napjaink nagy kísértése, hogy gyermek »mindenáron kell«. Természetesen fontos a felelősségteljes családtervezés, de kizárólag Isten szeretetének tervébe illesztve, s nem az emberi akarattól függővé tett mesterséges módszerekkel. Ne feledjük, amit Egyházunk tanít a Katekizmusban: »A gyermek nem járandóság, hanem ajándék (…) A gyermeket nem szabad tulajdonnak tekinteni, mintha követelni lehetne a gyermekhez való jogot« (KEK 2378)” – fogalmazott a püspök. Majd bátorított minden házaspárt, hogy ne tekintsék házasságukat áldatlannak és terméketlennek akkor sem, ha hosszabb ideig vagy később sem születik vér szerinti gyermekük.

Isten a gondoskodás és termékeny szeretet más útját is felkínálhatja ezekben az esetekben, akár az örökbefogadás, nevelőszülőség, vagy a közösség szolgálata révén.

A zarándokok végül hálát adtak Istennek az élet ajándékáért, és köszönetet mondtak a szülőknek, illetve azoknak akik a gyermekek megszületésében közreműködnek, a szülésznőknek, orvosoknak és védőnőknek.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír