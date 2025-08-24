Másfél évszázad Szent István oltalmában – Jubileumi búcsút ünnepeltek a Szatmár megyei Józsefházán

A katolikus svábok 18. század végi, 19. század eleji letelepedése új lendületet adott a józsefházai katolikus hitéletnek. Józsefháza 1800-ig Szinérváralja filiája volt, majd a sárközi plébánia megalakulásakor ahhoz csatolták, végül 1807-ben vált önálló plébániává.

A római katolikus hívek kezdetben a görögkatolikus templomban gyűltek össze szentmisére, majd saját fatemplomot építettek.

A mai templom 1875-ben épült gróf Károlyi György és Schlauch Lőrinc szatmári püspök támogatásával, Szent István király tiszteletére. Az 1896-os tűzvész alkalmával leégett, de Meszlényi Gyula püspök saját költségén még abban az évben helyreállíttatta. A Szent Istvánt ábrázoló oltárképet 1897-ben Rátz Pál nagybányai esperes ajándékozta a templomnak. A templom mai két tornya 1913-ban készült el.

Az idei búcsú különös jelentőséggel bírt: a józsefházi templom 150 éves jubileumát ünnepelték.

A szentmise elején Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte a híveket Szent István király ünnepén, a jubileumi szentévben és az egyházmegye által meghirdetett remény évében.

A főpásztor hálát adott Istennek a közösségért, és Szent István közbenjárását kérte a családokért, a nemzetért, valamint a templom új oltárára, ambójára, kereszt- és húsvéti gyertyatartójára. Külön köszönetet mondott a híveknek, akik áldozataikkal hozzájárulnak a templom folyamatos szépüléséhez, mely korábban új ablakokat és padokat kapott, most pedig új oltárral gazdagodott.

A püspök megáldotta az ambót, az igehirdetés helyét, majd a misézőoltárt.

Szentbeszédben a főpásztor felidézte Szent István alakját, aki ezer évvel ezelőtt Krisztusra és a Szűzanyára bízta országát. A jubileumi szentév a remény zarándoklata, amely közelebb vezet Krisztushoz, az élet forrásához – mondta Schönberger Jenő püspök. Példaként állította Szent István hitét, aki meggyőződésből vállalta a kereszténységet, így alapjai szilárdan állták a történelem viharait.

A szónok párhuzamot vont Szent István király és Ábrahám engedelmessége között, aki kész volt fiát is Istennek felajánlani, ahogyan István király is a Szűzanya oltalmába ajánlotta koronáját és népét. Az ő hite és Máriába vetett bizalma ma is iránytű: nekünk is Krisztusra kell építeni életünket, nem pedig mulandó értékekre – hangsúlyozta a megyéspüspök.

Arra buzdította a híveket, hogy krisztusi emberek legyenek, akik a reménytelenség helyett hitet és bizalmat sugároznak, s közösségben, egymást támogatva haladnak az örök élet felé.

A szentmise végén a főpásztor köszönetet mondott mindazoknak, akik a templom megújulásán fáradoztak. Rámutatott, hogy a közösség imái és áldozatkészsége élteti az Egyházat, a közös ünneplés pedig erősíti az összetartozás érzését.

