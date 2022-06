Mátyás király egykori lakóháza újult meg Kőszegen – Kettős ünnepet ült a Jézus Szíve-plébánia

A kőszegi plébániaépület a 14–15. századból származik. A szakirodalom Mátyás király városi lakóházaként is említi. Plébániaként 1800 óta áll az egyházközség gondozásában.

A legutolsó felújítás, amely a teljes épületbelsőt és -külsőt is érintette, 1938-ban volt, amikor Székely László apát-plébános érkezett Kőszegre. Azóta is voltak kisebb-nagyobb felújítások, de mindenre kiterjedő, átfogó felújítás azóta nem történt. Ezért is vált időszerűvé a teljes külső és a teljes belső megújulás, amihez kapcsolódva az épülethez tartozó kertet is rendezték.

Szentbeszédében Székely János püspök a Mária-tisztelet mellett a papi hivatás ajándékáról is beszélt az ünnepi szentmisén.

Ezután került sor a beöltözés szertartására, amelyet követően Németh Norbert ígéretet tett: „Istenem! Tebenned bízva ígérem, hogy a reverendát nem tagadom meg és nem szennyezem be. Az ártatlanság és alázat jeleként akarom viselni, hogy az emberek ebből is felismerjék, hogy Tehozzád tartozom.”

A szentmise végén a plébános, Perger Gyula a Gondviselő Isten után köszönetet mondott Székely János püspöknek az anyagi forrás rendelkezésre bocsátásáért, a kivitelező szakembereknek az elvégzett munkáért, valamint minden jó szándékú embernek a felajánlott segítségekért.

A fatimai körmenet a plébánia épületéhez indult, ahol a plébános felajánló imádsága után a megyéspüspök megáldotta a házat.

A szentmisén Benkő Balázs kántor vezetésével a kőszegi egyházi kórus, valamint Szilágyi Miklós vezényletével a kőszegi fúvósok működtek közre.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír