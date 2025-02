Međugorjei imádság az EWTN Katolikus Televízióban

A katolikus televízió a közvetítések imahátterének megszervezésével arra hívja és buzdítja a közösségeket és imacsoportokat, hogy településeiken összegyűlve együtt vegyenek részt a televízió által közvetített imaalkalmakon, ezáltal megélve a közösségben rejlő erőt: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20).

Az EWTN Médiamisszió pedig megkezdte a Međugorje Központ szervezését, aminek célja, hogy a magyar ajkú területeken lehetőség legyen további szentmisék, imatalálkozók, a Mladifest – Međugorjei Nemzetközi Ifjúsági Találkozók élő közvetítését közösségekben együtt követni, valamint lelkinapokat, lelkigyakorlatokat, találkozókat, Mladifest előtalálkozókat szervezni hazánkban.

Međugorje évről-évre hívő és nem hívő zarándokok millióit vonzza. A világ különböző részeiről, így magyar nyelvterületről is, évente több ezren látogatnak el a kegyhelyre, amely az imádság, a lelkigyakorlatok, és nemzetközi találkozók helyszínéül is szolgál. A zarándokok megtérésről, az Egyház szentségeihez való visszatérésről, számos papi, szerzetesi és családos hivatás születéséről, a katolikus hit újrafelfedezéséről, házastársi kiengesztelődésről, valamint a családi élet megújulásának tapasztalatairól, nagyszámú gyógyulásról számolnak be.

2024 szeptemberében a Szentatya jóváhagyta a Hittani Dikasztérium dokumentumát, ami elismeri a međugorjei Mária-kegyhelyhez kapcsolódó bőséges lelki gyümölcsöket. A Međugorje Központ létrehozásával az EWTN Médiamisszió azt a célt tűzte ki maga elé, hogy összefogja a međugorjei magyar zarándokok szerteágazó családját, ezáltal terjesztve a međugorjei lelkiséget.

