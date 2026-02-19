Megérintve – Fotókiállítás a lourdes-i Feltámadás keresztútjáról a budapesti ferences iskolában

Maria de Faykod világszerte ismert alkotása a 2008-ban Lourdes-ban felavatott, több mint száz tonna carrarai márványból készült, tizenhét stációból álló Feltámadás keresztút. A most megnyíló kiállításon a stációkról a szobrászművész saját felvételei alapján készült képek láthatók. A művésznő fotóiból a Béres Alapítvány 2016-ban készített reprezentatív kiállítási anyagot, mely az elmúlt évek során számos kiemelt helyen került bemutatásra. Ez az első alkalom, amikor egy iskola falai között válik láthatóvá, hogy szolgálja a diákok péntek reggeli keresztút-járásaiban a mély átélés lehetőségét. Ugyanakkor

az iskola kitárja kapuját, így a nagyhatású, művészi stációkat minden érdeklődő megtekintheti.

A tárlatot hamvazószerdán, február 18-án a reggel 8 órakor kezdődő iskolai szentmisét követően nyitották meg. A szentmisét az iskola öregdiákja, Riesz Benedek, a Budapest-Angyalföldi Szent Mihály Plébánia papi közösségének tagja mutatta be.

„Soha nem fogom elfelejteni azt az akaratlanul ellesett pillanatot, amikor egy lourdes-i zarándokúton megláttam, ahogy egy kerekesszékes fiatal fiú nehezen mozogva, centiméterről centiméterre megközelíti, majd megérinti Maria de Faykod keresztútján Krisztus kezét. Láttam a kőujjakra fonódó ujjait, csöndben elmondott imádságát, láttam átszellemült arcát, és pontosan tudtam:

a fiú nem a hideg márványt érinti, hanem a köztünk élő Megváltót, akit ez a gyönyörű szobor közénk közvetített. Ez a fiú akkor, ott elérte az Istent.

Amikor 2014 nagyhetében személyesen találkozhattam Máriával, kiválasztottnak éreztem magam. Most nagyon boldog vagyok, hogy lourdes-i keresztútját gyönyörű képeken hazahozhatjuk és átadhatjuk a magyar embereknek” – mondta a kiállítást megnyitó beszédében Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke. A megnyitón részt vett Regéczy Béres Melinda, a Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatója, a Béres család részéről pedig Béres József és Béres Merse is.

Miről szól a kiállítás?

Ez a kiállítás üzenet, tanítás, és „segédeszköz”, érték.

Itt elsősorban a fiataloknak, a diákoknak szól: tanuljatok, engedjétek megérinteni magatokat, emeljétek fel a lelketeket!

„Nagyon fontos, hogy a műalkotások és az alapvető emberi értékek között létező kapcsolat visszanyerje eredeti értékét, és a művészet célja ismét a szépség legyen” – vallja Maria de Faykod.

Ez a kiállítás minden részletében szép. Szép a bemutatásra kerülő művészeti alkotás, szép a keresztút lelket építő üzenete, szép az alkalom, a nagyböjti időszak, ami különös hangsúlyt, aláhúzott mélységet ad hozzá.

A lourdes-i keresztút a Szent Angélában

Maria de Faykod világhírű keresztútját bemutató különleges fotókiállítás éppen 10 évvel ezelőtt indult meghódítani Magyarországot. A két éven át tartó országos bemutató során számos jelentős helyszínen – Esztergom, Pécs, Székesfehérvár, Pannonhalma, Máriapócs, Nagyvárad, Budapest – láthatták az érdeklődők.

Ez az első olyan alkalom, hogy a kiállítás iskolai közösségbe kerül. A Béres Alapítvány támogatásával megvalósuló tárlat az alapítvány és a Béres család elköteleződését, a ferencesek és az iskola iránti tiszteletét és személyes kötődését bizonyítja. Nagy örömükre szolgál, hogy a művésznő támogatását is sikerült megszerezni, aki örömmel járult hozzá a kiállítás megvalósításához.

A fotókiállításon a stációk a szobrászművész által készített művészi képeken láthatók. A különböző megvilágításban és nézőpontból készített, részletgazdag felvételek segítségével Maria de Faykod feltárja a keresztút mély és összetett tartalmát. A képek, akárcsak az szobrok, megszólítják és elmélkedésre késztetik a szemlélőt.

A kiállítás, mely a Béres Alapítvány támogatásával valósul meg, nagyböjt folyamán minden érdeklődő számára megtekinthető.

A Feltámadás keresztút 17 stációból áll

Amikor megkapta a felkérést a keresztút elkészítésére, Maria de Faykod 17 szoborba álmodta meg. A lourdes-i zarándokhelyet nagyon sok beteg látogatja meg, a művésznő kifejezett szándéka volt, hogy ezek az emberek reménnyel a szívükben, az élet igenlésével fejezhessék be stációjárásukat. Erősen érezte, hogy az evangéliumi történetet nem Krisztus sírba helyezésével kell lezárnia, hanem a feltámadás üzenetével. Hagyományosan a keresztút 14 stációt foglal magában; a plusz 3 stáció: XV. Mária várja a feltámadást; XVI. A feltámadás; XVII. Átlényegülés; a feltámadt Krisztus megjelenik az emmauszi tanítványoknak.

A monumentális szoboregyüttest 2003-ban rendelte meg a lourdes-i kegyhely. A 17 stáció több mint 100 tonnányi carrarai márványból 5 év alatt készült el. 2008-ban állították fel a Mária-jelenésének 150. évfordulója alkalmából, közadakozásból.

A lourdes-i keresztutat évről-évre zarándokok milliói keresik fel, hogy a Krisztus szenvedésének és feltámadásának misztériumát megjelenítő művészi alkotásból vigaszt és erőt nyerjenek.

Forrás: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium

Fotó: Németh-Tasnádi Krisztina

Magyar Kurír