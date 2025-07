Tropár, sztichira és népdal – Görögkatolikus liturgikusének-tábort tartottak Debrecenben

Budapestről, Nyíregyházáról, Miskolcról, Debrecenből, Rudabányácskáról, Vácról, Szegedről és Győrből is érkeztek gyerekek az idei liturgikusének-táborba – ki első, ki már ötödik alkalommal. Közülük többen az elmúlt években a liturgikusének-versenyen is megmérettették magukat.

A napközbeni foglalkozásoknak a Görögkatolikus Oktatási és Képzési Központ adott helyet. Idén öt csoportban foglalkoztak a gyerekekkel a táborba érkező vezetők, köztük énektanárok, kántorok, kántor szakos hallgatók. A csapatok egész heti közös munkájának fő témája a bizánci dallamvilág egy-egy szelete volt. Emellett a csoportvezetők népdalokkal, játékos feladatokkal, ritmusgyakorlatokkal színesítették a programot.

A szervezők, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Vadász Viktória idén is változatos programokkal igyekezték színesíteni a tábor mindennapjait. Hétfőn Nemes József, a Lautitia Kóruscsalád karnagya érkezett a táborozókhoz interaktív énekórát tartani, ami egyszerre szólt a tanulásról, a gyakorlásról és a játékról.

Kedden a Szent Efrém Férfikar tagjai énekeltették meg a táborozókat. Este Bubnó Tamás idén bemutatott Primissa – A remény oratóriuma című zeneművét adták elő, melybe a közönség tagjait is bevonták. A mű vállaltan populáris zenei nyelvezetű, mondanivalója mégis szakrális jellegű.

Szerdán a Sonivius Vappae tagjai tartottak bemutatót és táncházat. A „Lármás semmirekellők” középkori síppal, dudával és reneszánsz lanttal érkeztek. A gyerekek megismerkedtek a hangszerekkel és különleges hangzásvilágukkal. Tinódi Lantos Sebestyén hangszerén szólalt meg a Mátyás király meséi sorozat főcímdala és az Egri históriának summája. Egy-egy mű előadásába a gyerekek is bekapcsolódtak. Este középkori táncház várta a táborozókat.

A hét folyamán kreativitásukat is megmutathatták a gyerekek: Hosszú Anikó segítségével hálaüzeneteket tartalmazó életfa készült, Lelesz Zsuzsanna Máriával pedig gyertyát és keresztet készítettek.

A hét legizgalmasabb eseménye mindenki számára a csütörtök esti záróhangverseny volt. A vecsernyét együtt imádkozták el a résztvevők és az előadásra érkezett családtagok, majd minden csapat elénekelte a héten tanult liturgikus dallamok egy részletét, illetve egy világi művet is. Néhány táborozó szóló előadásra is vállalkozott: Király Boróka és Bulyáki Zsófia zongorán játszott, Piros Abigél pedig szerelmes népdalokat énekelt.

Radics Teréz és Bubnó Tamás már több alkalommal vezette a legkisebbek öröméneklését. A néhány éve még az ő csoportjukba tartozó gyerekek közül páran most a legnagyobbak között énekeltek. A mostani, 2–3. osztályosokból álló csapat a tropárokkal és kontákokkal foglalkozott a héten. Ezekből adtak ízelítőt az utolsó estén, mellette pedig kánonokat és Nyári rondó címmel vidám népdalcsokrot is elénekeltek.

Orosz-Tokár Edina és Hoskó Imola a legnagyobbakkal, a 12 és 16 év közötti korosztállyal foglalkozott. Közülük többen már négy-öt éve állandó résztvevői a tábornak. Ez a csoport az utrenye állandó énekeit tanulta. A záró hangversenyen pedig Rolf Løvland és Brendan Graham You raise me up című dalát adták elő Josh Groban feldolgozásában.

Szabadosné Majoros Gabriella, Vajdics Erzsébet és Szajnikné Puskás Éva a nyolchangú énektár előverseit és a nagy doxológiát tanította, illetve gyakorolta a csoport 12–13 éves tagjaival. Az utolsó napon ebből adtak ízelítőt, emellett egy német kánonnal és a 4S Street Mesélek a bornak című dalával örvendeztették meg a közönséget.

Feltámadási énekeket tanult a tábor alatt az a tízfős csapat, melyet Kocsis Fülöp, Deli Gabriella és Király András vezetett. A 9–10 éves gyerekek a záró hangversenyre a liturgikus énekeken kívül egy gyerekdalokból álló úgynevezett quodlibet zenei kompozíciót adtak elő, benne szólóval és jól ismert dallamok kombinációjával.

A sztichirák előverseit tanította csoportjának Királyné Kocsis Magdolna, Balláné Terdik Éva és Forgács Péter. A tanárok az anyag mellett igyekeztek arra is felhívni a gyerekek figyelmét, hogy mi tesz egy-egy dallamot liturgiához méltóvá. Az előverseken kívül a Bella bimba című olasz népdal is felcsendült a csoport előadásában.

Idén sem maradt el a tanári kar előadása. A pedagógusok a Különben dühbe jövünk című film egyik emlékezetes jelenetét, Bob Chilcott God so loved the world című négyszólamú kórusművét és az alkonyati zsolozsma Ne fordítsd el orcádat a te szolgádtól kezdetű énekét mutatták be különleges bizánci dallammal, Forgács Péter szólóénekével. Végül az öt csoport közösen is énekelt.

A tábor utolsó napján a Déri Múzeumba látogattak el a résztvevők, ahol interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás keretében Japán különleges világával is megismerkedtek.

Bár az idei év eddigi legnagyobb viharai épp a tábor ideje alatt érték el Debrecent, ez sem szegte kedvét sem a gyerekeknek, sem a tanároknak. Kint dörgött az ég, bent pedig rendületlenül szólt az ének és folyt a játék.

Szerző: Tóthné Espán Margaréta/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: BSZI

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír