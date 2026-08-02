Megjelent Aquinói Szent Tamás A teológia összegzése harmadik részének magyar nyelvű fordítása

A fordítás megszületése széles körű szakmai és közösségi összefogás eredménye. A középkori latin szövegek fordításában nagy tapasztalattal rendelkező Darvas Mátyás, Romhányi Beatrix és Hursán Szabolcs vállalták a monumentális munka oroszlánrészét. A kötet lektora Szabó Bertalan OP domonkos szerzetes volt, aki a tomista gondolkodás egyik legjelentősebb európai központjában, Toulouse-ban mélyítette el ismereteit.

A fordítók és a lektor munkáját a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, az Alapjogokért Központ, valamint számos magánszemély támogatta adományaival, lehetővé téve, hogy ez a hosszú évek munkájával készült kötet megszülethessen.



A Sapientián tartott könyvbemutató középpontjában a fordítás története és a mű jelentősége állt.

A panelbeszélgetést Tokodi László OP domonkos szerzetes moderálta, aki a fordítókkal és a lektorral beszélgetett a vállalkozás hátteréről, a fordítói munka körülményeiről, a középkori latin szöveg magyar nyelvre való átültetésének szakmai kihívásairól, ugyanakkor annak örömeiről és szépségéről is.

A beszélgetés során szó esett a kötet címéről is, amelynek megválasztása hosszú szakmai mérlegelés eredménye volt. A résztvevők rámutattak, hogy a latin summa szónak nincs pontos magyar megfelelője, ezért végül a Teológia összegzése cím mellett döntöttek, miközben a szövegben megtartották a Summa Theologiae kifejezést is, amely mára meghonosodott a magyar szaknyelvben.

A fordítók betekintést engedtek a több éven át tartó közös munka kulisszatitkaiba is. Három fordító együttműködése nem csupán a szöveg felosztását jelentette, hanem folyamatos egyeztetést a szóhasználatról, a stílusról és a filozófiai-teológiai szakkifejezések egységes alkalmazásáról.

Mint elhangzott, a munka sokszor türelemjáték volt, amelynek során a lektor közreműködésével kellett közös döntésekre jutni, hogy végül egységes hangú fordítás születhessen.

A beszélgetés egyik legizgalmasabb része a fordítói döntések hátterét tárta fel. Számos filozófiai fogalom esetében kellett mérlegelni a korábbi magyar fordítási hagyományokat és a mai olvasó számára legérthetőbb megoldásokat. A szubsztancia kifejezést például megtartották mint bevett filozófiai terminust, miközben külön figyelmet fordítottak az olyan alapfogalmak következetes fordítására is, mint az actus és potentia, illetve a suppositum.

A korábbi magyar Aquinói-fordítások fontos támpontot jelentettek számukra, ugyanakkor nem tekintették azokat minden esetben kötelező érvényűnek.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy a most megjelent kötet nem kritikai kiadás, de nem is egyszerű ismeretterjesztő munka. Olyan, gazdag jegyzetapparátussal ellátott, tudományos igényű fordítás született, amely megőrzi Aquinói Szent Tamás gondolkodásának pontosságát, ugyanakkor a teológiai előképzettséggel nem rendelkező érdeklődők számára is hozzáférhetővé kívánja tenni a művet.

Őszintén szóltak saját munkájuk korlátairól is. Kiemelték, hogy nem tekintik fordításukat véglegesnek vagy hibátlannak, sőt számítanak szakmai észrevételekre és vitákra, amelyek egy későbbi, javított kiadás alapját is képezhetik. Hangsúlyozták azt is, hogy

a cél nem egy kizárólagos magyar szöveg létrehozása volt, hanem az, hogy Aquinói Szent Tamás gondolatai végre teljes értékűen hozzáférhetővé váljanak magyar nyelven.

A beszélgetés végén a jövő terveiről is szó esett. A fordítók reményüket fejezték ki, hogy a kötet új lendületet ad a hazai teológiai diskurzusnak, bekerül az egyetemi oktatásba és a teológiai könyvtárak állományába, valamint hivatkozási alapként szolgál majd a jövő kutatásai számára.

Elhangzott az is, hogy a munka a Summa Theologiae további részeinek – a Prima Pars és a Secunda Pars – magyar fordításával folytatódhat.



A résztvevők szerint fontos feladat lesz az is, hogy rövidebb, közérthető ismertetők és közösségi médiában megjelenő tartalmak segítsék Aquinói Szent Tamás csaknem nyolcszáz éves gondolatainak eljutását a mai olvasókhoz.

A beszélgetést követően a jelenlévők is bekapcsolódhattak az eszmecserébe. A szűkebb létszámú, ugyanakkor rendkívül lelkes és szakmailag elkötelezett közönség számos kérdést intézett a fordítókhoz és a lektorhoz. A felvetések egyaránt érintették a fordítói döntések hátterét, Aquinói Szent Tamás gondolkodásának időszerűségét, valamint a kötet jövőbeli recepciójának lehetőségeit a hazai teológiai, filozófiai és egyetemi közegben.



A most megjelent kötet nem csupán egy tudományos fordítás, hanem kulturális és egyházi jelentőségű esemény is. A Summa Theologiae harmadik része Krisztus személyéről és művéről, valamint a szentségekről szóló tanításával a keresztény teológia egyik legfontosabb forrása.

Magyar nyelvű megjelenése új lehetőséget kínál mindazoknak – papoknak, szerzeteseknek, teológusoknak, hallgatóknak és érdeklődő világi olvasóknak –, akik Aquinói Szent Tamás gondolkodását közvetlenül, anyanyelvükön szeretnék tanulmányozni.

A könyvbemutató egyúttal azt is megmutatta, hogy a klasszikus keresztény gondolkodás iránt ma is élő érdeklődés mutatkozik, továbbá azt, hogy a tudományos igényesség, a szerzetesi hagyomány és a közösségi összefogás együtt képes olyan értékeket létrehozni, amelyek hosszú távon gazdagítják a magyar katolikus szellemi örökséget.

A kötet megrendelhető a Szent II. János Pál Intézetnél. A kiadvánnyal és a megrendelés lehetőségével kapcsolatos további információk az intézet honlapján érhetők el.

Forrás és fotó: Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége

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