Megjelent az egyik középkori nyelvemlékünk, a Domonkos-kódex forráskötete

Az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Klasszika-filológiai Munkacsoportja M. Nagy Ilona vezetésével hosszú évek óta dolgozik egyik fontos középkori nyelvemlékünk, a Domonkos-kódex latin nyelvű forrásainak azonosításán.

A Szent Domonkos életét és csodáit bemutató kódexet Ráskay Lea domonkos apáca másolta le 1517-ben a Nyulak szigetén, magyar szövegét pedig egy ismeretlen domonkos szerzetes állította össze különböző rendi krónikákból, legendákból és liturgikus könyvekből. A munkacsoport – amely egyetemi kutatók mellett aktív és nyugalmazott középiskolai latintanárokból áll – azt a célt tűzte ki, hogy teljességre törekedve feltárják a kódex forrásait. A munka 2021-ben indult, amikor Szent Domonkos halálának és a rend magyarországi letelepedésének 800. évfordulójára emlékeztünk.

A kódex forrásainak feltárása a közelmúltban befejeződött, és mondhatni teljes sikert hozott: a latin nyelvű forrásszövegek pontos azonosítása – néhány apró részlettől eltekintve – megtörtént.

A munka lezárásaként elkészült a Domonkos-kódex (1517) latin forrásszövegei című kötet, amelynek megjelentetését a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vállalta. Az eredeti kódex, illetve az 1990. évi kritikai kiadás lap- és sorszámait követő szövegkiadás alapvető segédlet a kódex további kutatásához, amelyet gazdag jegyzetanyag és M. Nagy Ilona bevezető tanulmánya tesz még teljesebbé.

A kutatócsoport a kötet megjelenése kapcsán a Jubileumi Tudományünnep 2025 programsorozat keretében konferenciát és könyvbemutatót szervezett. A résztvevőket az Akadémiai Bizottság vezető tisztségviselői mellett Kostecki Andrzej domonkos , a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnökségének vicarius provinciálisa is köszöntötte. Ezt követően három előadás hangzott el: Deák Hedvig Viktória domonkos nővér Szent Domonkos életének forrásairól, Zágorhidi Czigány Balázs, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője a Nyulak szigeti apácák szellemi és kulturális hagyatékáról, Halmágyi Miklós, a Békés Vármegyei Levéltár munkatársa pedig a „Szent Margit sírása, mosolya, nevetése” témakörről beszélt.

A latin szövegek feltárása kapcsán zajlott egy középiskolai tanulmányi verseny is, ennek eredményeit N. Horváth Margit nyugalmazott középiskolai vezetőtanár és tankönyvíró értékelte.

A program második részében könyvbemutatókra is sor került: Deák Hedvig Viktória nővér az új forráskiadványt, Szamkó Eszter tanárnő pedig a közelmúltban megjelent Árpád-házi Szent Margit emlékezete című konferenciakötetet ismertette.

A rendezvény zárásaként M. Nagy Ilona foglalta össze a kutatási program eredményeit, és az új kötet átadásával köszönte meg a kutatási program támogatóinak és résztvevőinek munkáját.

Az konferencián a kutatók, az oktatók és az érdeklődők mellett Szent Domonkos rendjének minden ága képviseltette magát, ezzel is kifejezve a szövegek jelentőségét a rend történetének feltárásában.

A Domonkos-kódex (1517) latin forrásszövegei című kötet megrendelhető a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben, digitális változata – amely a latin szövegektől közvetlen elérést biztosít a kódex kritikai kiadásához és digitalizált változatához is – hamarosan elérhető lesz a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán.

Forrás és fotó: Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény

Magyar Kurír