Megjelent a Sapientiana folyóirat legújabb száma

A legújabb lapszámban Szabóné Kármán Judit Katolikus nevelésideológiai kortörténet – Amint az megjelent hazánk első pedagógiai folyóiratának lapjain; Hetesi Edit Játékos módszerek a hittanoktatásban – Innovatív pedagógiai megközelítések és gyakorlati alkalmazásuk; Cyril Pasquier La lectio divina d’Irénée de Lyon – Canon, exégèse, et l’exemple du mariage és Görföl Tibor Poszttraumatikus teológia? – Az egyházban elkövetett bántalmazásokra irányuló reflexió körvonalai című tanulmányát olvashatjuk.
A Szerzetesség rovatban Gaétane Guillemette NDPS A karizma mint a megszentelt élet és a szerzetesi közösségek alapja című írását közli a folyóirat.
A Recenziók rovatban Michael Seewald, Wolfgang Huber, Ferenc pápa, Alessandro M. Ravaglioli és Paul Verdeyen műveiről olvashatunk ismertetést.
A folyóirat önálló weboldallal rendelkezik, a legfrissebb szám mellett elérhető az archívum, melynek feltöltése folyamatos.
A tanulmányok közzététele a jövőben az OJS (Open Journal Systems) platform alkalmazásával történik, amely szoftver a tudományos, lektorált folyóiratok online megjelenését támogatja.
A folyóirat nyomtatott példányai megvásárolhatók a Sapientia könyvtárában. A részletekről ITT tájékozódhatnak.
A könyvtár recepcióján jelentős kedvezménnyel megvásárolhatók a Sapientia Főiskola kiadásában megjelent művek. A kiadványok listája ITT érhető el.
