Megjelent a Sapientiana folyóirat legújabb száma

Kultúra – 2025. október 7., kedd | 11:01
Megjelent a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Sapientiana című folyóiratának legfrissebb, 2025/1. száma, amely a nyomtatott kiadás mellett mostantól már elektronikus formában is elérhető.

A legújabb lapszámban Szabóné Kármán Judit Katolikus nevelésideológiai kortörténet – Amint az megjelent hazánk első pedagógiai folyóiratának lapjain; Hetesi Edit Játékos módszerek a hittanoktatásban – Innovatív pedagógiai megközelítések és gyakorlati alkalmazásuk; Cyril Pasquier La lectio divina d’Irénée de Lyon – Canon, exégèse, et l’exemple du mariage és Görföl Tibor Poszttraumatikus teológia? – Az egyházban elkövetett bántalmazásokra irányuló reflexió körvonalai című tanulmányát olvashatjuk.

A Szerzetesség rovatban Gaétane Guillemette NDPS A karizma mint a megszentelt élet és a szerzetesi közösségek alapja című írását közli a folyóirat.

A Recenziók rovatban Michael Seewald, Wolfgang Huber, Ferenc pápa, Alessandro M. Ravaglioli és Paul Verdeyen műveiről olvashatunk ismertetést.

A folyóirat önálló weboldallal rendelkezik, a legfrissebb szám mellett elérhető az archívum, melynek feltöltése folyamatos.

A tanulmányok közzététele a jövőben az OJS (Open Journal Systems) platform alkalmazásával történik, amely szoftver a tudományos, lektorált folyóiratok online megjelenését támogatja. 

A folyóirat nyomtatott példányai megvásárolhatók a Sapientia könyvtárában. A részletekről ITT tájékozódhatnak. 

A könyvtár recepcióján jelentős kedvezménnyel megvásárolhatók a Sapientia Főiskola kiadásában megjelent művek. A kiadványok listája ITT érhető el.

Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

#kiskorúak védelme #média #oktatás-nevelés #Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola #szerzetesek #teológia

