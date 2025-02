Megjelent a Vigilia februári száma

„Kilencven évvel ezelőtt, 1935 februárjában Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére jelent meg a Vigilia folyóirat első száma. Az összeállításban szereplő írások – Schütz Antal legendás bevezetésétől függetlenül is – egész programot vázoltak fel, amelynek egyes elemei talán ma is vonzóak, de ragyogásuk sokak számára kétségkívül elhalványult: vajon hányan kapják fel a fejüket, ha egy-egy szöveg címében a metafizika vagy a misztika szót látják, ráadásul irodalmi összefüggésben (az első szám az előbbit az irodalomban, az utóbbit a színpadon kereste)? Babits Mihály mellett a legtermészetesebben kapott helyet Paul Claudel, Schütz Antal mellett Jacques Maritain. A határozott állásfoglalásnak és állításnak is beillő szerzőpárosok mellett az első szám kérdő- és felkiáltójelekkel is szembesítette az olvasókat. […] Az 1935-ben papírra vetett kijelentő, kérdő és felkiáltó mondatok óta eltelt kilencven év során a Vigiliának hol inkább az ily módon megnyilvánuló tiszta józanság volt a hangja, hol kisebb-nagyobb kompromisszumokra kész, s a kezdetben féltett szellemi-lelki értékekhez annyira már nem ragaszkodó megalkuvás volt a magatartása. De mindenekelőtt a kérdéseink sorjázhatnak végeláthatatlan sorban e kilencven év távlatában” – írja a szám élén Görföl Tibor főszerkesztő, Gyertyaszentelő Boldogasszony című vezércikkében.

A Három éve kezdődött a háború Ukrajnában című összeállításban Szvjatoszlav Sevcsuk, az ukrán görögkatolikus egyház vezetője, kijevi nagyérsek Németországban elhangzott, Közös reményünk és Ukrajna című beszédét olvashatjuk, majd „Hol van Isten?” címmel német, lengyel és ukrán keresztények nyílt levelét az orosz ortodox egyház keresztényeihez (https://www.lettertorussia.eu/).

A Tanulmányok rovatban Nagy Kornél Az örménykatolikus egyház közép- és kora újkori gyökerei és Nacsinák Gergely András A teremtetlen fény teológusa. Áthoszi Szent Szofronij atya életéről és tanításáról című írása szerepel.

A Vigilia beszélgetése rovatba Varga-Jani Anna készített interjút Hanna-Barbara Gerl-Falkovitzcal, a Mai meditációk pedig Gerardo Testa A szabadság a jelenlét kalandja című elmélkedését közli.

A szépirodalmi részben Domokos Dominika, Fátyol Zoltán, Király Eszter, Tóth Krisztina és Zsille Gábor versei, Kiss Noémi regényrészlete, valamint Hajnády Zoltán Az arc beszél – Anna Karenyina epifániája és János Emília Egy modern, prózai élet drámája a műfaji előképek tükrében – Philip Roth Akárkije mint a tékozló fiú példázatának modern parafrázisa című tanulmánya olvasható.

A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban két elemzés szerepel: Bazsányi Sándor Tandori Dezső Hashártyaszakadási elégia, Szalagyi Csilla Visky András Ne adj vissza című verséről ír.

A Kritika rovatban Radics Viktória Nádas Péter Szépírás mint hivatás, Draskóczy Eszter pedig Nádasdy Ádám Dante – Irodalmi zseblexikon című könyvét mutatja be.

A Szemle rovatban a Kerényi Magda válogatott levelei és írásai kiadványról és Bartusz-Dobosi László Grafit és fűszál – Kerti esszémeditációk című könyvéről találunk recenziókat.

A Vigilia honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír