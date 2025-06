Megjelent a Vigilia júniusi száma

„A XIV. Leó néven Ferenc pápa nyomába lépő Robert F. Prevost már első nyilvános szavaival megjelölte azokat a pilléreket, amelyekre minden remény szerint hosszú pápasága támaszkodni fog: abban a világban, amelynek számunkra, európai emberek számára ismert területein egyre nagyobb teret követel magának a polarizálódás, a gyűlöletkeltés, az uszítás, a nacionalista bezárkózás és a kereszténységre hivatkozó, de a kereszténységgel összeegyeztethetetlen magatartásformák egész sora, Leó pápa a hidak építésére és a párbeszédre buzdított, s misszióra kész és szinodális egyházat kívánt. Hatalmas a veszélye annak, hogy a hídépítés és a párbeszéd, a misszió és a szinodalitás szavak elveszítik a tartalmukat, s üres frázissá válnak, de minden jel arra mutat, hogy XIV. Leó esetében megőrzik jelentésüket és méltóságukat, akárcsak a legsérülékenyebb és legkönnyebben megalázható szó, a béke, amelynek szemantikai és tényleges sorsa oly kétséges napjainkban” – írja a legújabb szám élén Görföl Tibor főszerkesztő.

Ferenc pápára emlékezik Rowan Williams A hit tanúja gyötrelmes korunkban és Gájer László Ferenc pápa – Irgalom című írásában.

A centrum és a perifériák című tematikus összeállításban Csermely Péter A periféria megújító ereje, Béres Tamás Kis kitérővel haza: a peremre – Az üdvösség kisebbségi logikájáról, Solymári Dániel Központ és periféria – Szemelvények és reflexiók a globális Dél centralizálódásáról és Barabás Gábor Az Apostoli Szék és a kereszténység régiói az érett középkorban – A pápai–magyar kapcsolatok történetének kutatási lehetőségei című tanulmányát olvashatják.

A Napjaink rovatban Nagy János A Sant’ Egidio és a periféria és Várda Ferenc Utcakő és imazsámoly című írása szerepel.

Az Esszék rovat részleteket közöl John P. Meier Egy marginális zsidó – A történeti Jézus újragondolása (A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus) című könyvéből Gájer László fordításában és bevezetőjével.

A Vigilia beszélgetése rovatba Mohay Réka készített interjút Agnes M. Brazallal, a Fülöp-szigeteki De La Salle Egyetem professzorával, aki részt vett az Egzisztenciális peremvidékek teológiája (Doing Theology from the Existential Peripheries) elnevezésű vatikáni kutatási projektben.

A Mai meditációkban Pálfai Zoltán és Paál Judit RSCJ Életadó üresség – Nagyszombat csendjének tapasztalatai a kontemplatív úton című írása, az Egyház a világban pedig Patsch Ferenc SJ Antiqua et nova – A mesterséges intelligencia álljon az emberi méltóság és a közjó szolgálatában című tanulmánya olvasható.

A szépirodalmi részben Csehy Zoltán, Lázár Bence András, Molnár Illés, Iancu Laura, Gál Csaba és Bokros Judit versei, Bartók Imre regényrészlete, Érfalvy Lívia Ha madarat szeretsz… Szabó T. Anna Senki madara című kisregényéről szóló tanulmánya mellett Ádám Péter és Kaló Krisztina Villon imája és Frenyó Zoltán Meggyőzetés. William Wordsworth verse című írása és fordítása szerepel.

A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Zudor Boglárka elemzi Szabó T. Anna Elhagy című versét.

A Szemle rovatban Simonné Pesthy Monika Ádám harca a Sátánnal – Akszimarosz és Gadla Adam, Fekete Vince Gyönyörű apokalipszis és Sárkány Péter Értelemközpontú humanizmus – Bevezetés Viktor E. Frankl munkásságába című könyvéről találnak recenziókat.

A Vigilia honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

