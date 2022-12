Megnyílt a Váci Egyházmegyei Karitász szenvedélybeteg-segítő központja

Remény. Élet. Változás – RÉV. A betűszó a Katolikus Karitász Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatát takarja, amelynek célja, hogy segítsen az érintetteknek a függőségüktől való megszabadulásban, valamint a hozzátartozóknak támogatni a szenvedélybeteget a gyógyulás folyamatában.

A RÉV munkatársai egyéni és csoportos tanácsadást, foglalkozást is tartanak, a szervezet ezenfelül prevenciós tevékenységet is végez. Hazánkban több városban működik a Katolikus Karitász hálózatához tartozó (valamely egyházmegye vagy a Katolikus Karitász hálózatában) RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, és Budapest, Debrecen, Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Eger, Kecskemét és Szekszárd után immár Vácon is.

A váci RÉV a helyi Karitász kezdeményezésére jött létre. „Azt látjuk, hogy szükség van egy olyan szenvedélybeteg-segítő szolgálatra, amely a Karitász értékeit és küldetését képviseli. Mi a hit és a lelkiségünk által többet tudunk nyújtani, mint egy másik, hasonló szolgálat, ám ez nem azt jelenti, hogy csupán hívő embereket várnánk, ellenkezőleg: mindenkit egyaránt örömmel fogadunk” – mondta Kovács Gábor igazgató, hozzátéve, hogy a szolgálatnál szenvedélybeteg „keresők” csoportja is indul azok számára, akik úgy érzik, a hit által kerülhetnek közelebb a szabaduláshoz.

„A Remény. Élet. Változás név kifejezi számunkra, hogy Isten a remény Istene is: senkit nem írunk le, a szenvedélybetegeket sem, mindenki számára van lehetőség a változásra és az újrakezdésre. A segítő munkatársak feladata, hogy elsősorban az irgalmasság eszközei legyenek az érintett személyek számára. Tudjuk, hogy minden szenvedélybetegségnek komoly mentális okai vannak, amelyeket fel kell és lehet tárni, csak akkor tudunk megfelelően segíteni, hogy a betegek megszabaduljanak a függőségüktől. A Váci Egyházmegye örömmel ad helyet ennek az új szolgálatnak” – mondta el Marton Zsolt váci püspök köszöntőjében.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Fazekas György atya, a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) lelkésze is, aki bekapcsolódik majd a munkába. A RÉV multidiszciplináris csapatban dolgozik: szociális munkás, szociálpedagógus, pszichiáter, pszichológus, teológus, lelkigondozó, pár- és családterapeuta, pszicho- és bibliodramatista, gyásztanácsadó szakember is van benne.

A váci RÉV negyven fő ellátására alkalmas, a szolgáltatás négy járás – a dunakeszi, a rétsági, a szobi és a váci – területére terjed ki, a segítő központ a Váci Egyházmegyei Kórházlelkészi Szolgálattal is együttműködik. Nemcsak azokat várják szívesen, akik maguk is szenvedélybetegséggel küzdenek, hanem az érintettek családtagjai, hozzátartozói számára is indítanak önsegítő csoportot.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye



