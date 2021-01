Megöltek egy katolikus papot a Fülöp-szigeteki Mindanao szigetén

Az esti órákban elkövetett gyilkosság után a Szent XXIII. János Szeminárium papjai azonnal felhívták a rendőrséget, s elmondták, hogy helyi idő szerint 19 óra 30 perckor több lövést hallottak. A rendőrök megerősítették, hogy Regalado atya életét a szeminárium közelében oltották ki, több fejlövéssel; holtteste a patpati kármelita kolostor kapujától néhány méterre feküdt. A lelkipásztor hazafelé tartott autójával a Szent XXIII. János Szemináriumba, amikor az elkövetők megállították a félreeső úton.

Regalado atya holtteste Chevrolet márkájú szolgálati autójától körülbelül három méterre feküdt. „Bal szeme körül zúzódások voltak, mintha halála előtt meg is ütötték volna. Mikor kiértünk, Regalado atya már halott volt” – nyilatkozta Jeffrey LLoren őrmester, rendőrségi nyomozó. A rendőrségi jelentés szerint a meggyilkolt pap bal karja egy fehér zsinórral volt megkötözve, illetve egy 45-ös Colt pisztolyt is találtak, tíz éles lőszerrel és egy üres hüvellyel, melyet az elkövetők valószínűleg szándékosan hagytak az áldozat feje mellett. A Valencia City melletti Sinayawan településről származó Regalado atya családja az elhunyt boncolását kérvényezte; a holttestet január 24-én este a malaybalayi halottasházba szállították.

„Egy nagyszerű pap idő előtt távozott az öröklétbe, s ennek hírére mély gyászba borult a malaybalayi egyházmegye egész közössége, papok, szerzetesek és világi hívek, de legfőképpen a sinayawani Szent József-plébániához tartozó Regalado család” – olvasható az egyházmegye által a Fides hírügynökségnek elküldött közleményben, melyben reményüket fejezik ki, hogy a felelősök az igazságszolgáltatás elé kerülnek, egyúttal Isten irgalmas szeretetére is bízzák őket. A közlemény szerint a megölt pap holttestét a boncolást követően a malaybalayi Földműves Szent Izidor-székesegyházba viszik, majd a város katolikus temetőjében helyezik örök nyugalomra.

Regalado atyát „paring bukidnon”-nak (azaz: „hegyi papnak”) is nevezték, mivel gyakran látogatta az elszigeteltebb közösségeket is, sokat foglalkozott a földművesek életével és szükségleteivel kapcsolatos kérdésekkel; saját blogján népszerűsítette az ökológiai, fenntartható gazdálkodást, és társadalmi jellegű témákról is írt. A rendőrség nyomozói szerint Regalado atya több halálos fenyegetést is kapott, mielőtt megölték volna; jelenleg ezek alapján folytatják a nyomozást.

*

Regalado atyát 2007. október 18-án szentelte pappá Bukidnon emeritus püspöke, Honesto Pacana SJ. A Szent XXIII. János Szemináriumban tanult, a Szent Izidor Intézetben szerzett alapfokú teológiai diplomát; tanulmányait a Cagayan de Oro városában található, Vianney Szent Jánosról elnevezett szemináriumban fejezte be.

