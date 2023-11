Megszentelték a nyírbogáti görögkatolikus templom új toronykilátóját

Az Istenszülő templomba vezetése ünnepére szentelt nyírbogáti görögkatolikus templom 1959-re épült fel. A közösség tagjai akkor nagyon örültek, hogy hajlékot készíthettek Istennek, de a toronyra nem volt pénzük. Csak egy előtető állt a főút és a főhajó között.

A település az akkori építkezések után még sokáig csak filiája volt a szomszédos nagyobb településeknek. 2002-től azonban önálló parókiaként működik, első parókusa, Terdik Mihály atya ma is ott szolgál. A közösség és a templom azóta is folyamatosan bővül és gazdagodik.

2016-ban például olyan projektre vállalkoztak egy megyei turisztikai pályázat keretében, amelynek segítségével megépülhet a torony, ami egyúttal kilátóként is funkcionál. A pályázat sajnos csúszott, ám a lelkesedést ez nem törte le; 2022-ben végül megkezdődtek a tényleges munkálatok: lebontották az előteret, a különálló haranglábat, és a templom bejáratához tornyot építettek. Az épületen kívül lakó harangok így méltó helyükre kerültek, újravillamosították őket, a torony tetejére pedig hármas keresztet helyeztek.

Az ünnepélyes átadásra idén november 26-án került sor. Ekkor ünnepelték a templom születésnapját is, az Istenszülő templomba vezetésének ünnepéhez kapcsolódó búcsút. A szertartás a templom előtt kezdődött, ahol a köszöntők után az egyházmegye főpásztora megszentelte az új tornyot, és a világi és egyházi vezetők ünnepélyesen átvágták a szalagot. Majd a templomban főpásztori liturgia vette kezdetét.

Szocska Ábel püspök prédikációjában arra tanította a jelenlévőket, hogy ahogyan ez az új torony betölti kettős funkcióját, úgy kell figyelnünk a mindennapi gyakorlati és a lelki magatartásformáink egyensúlyára.

A liturgia végén a főpásztor a máriapócsi kegyképről másolt ikonnal ajándékozta meg segítségéért a település polgármesterét, Simonné Rizsák Ildikót. Terdik Mihály parókusnak pedig szolgálata elismeréseként ezüst papi mellkeresztet ajándékozott.

Jelen volt az ünnepségen a tervező, a kivitelező, valamint a homlokzati ikonok megfestője, Monostory Viktória ikonfestő művész-tanár, az európai uniós forrásokat biztosító, valamint a pályázatban tevékeny szerepet vállaló politikusok, Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke és Simon Miklós országgyűlési képviselő.

Az egyházközség ifjabb és idősebb tagjai köszöntötték a megyéspüspököt, kézzel hímzett terítővel ajándékozták meg a főpásztort.

Ugyanígy köszöntőkkel és ajándékokkal tisztelték meg az ünnepségre érkezett más vendégeket is. Terdik Mihály atya házigazdaként köszönetet mondott minden segítségért és támogatásért.

„Emlékezzünk elődeinkre, akik 1959-ben felépítették a mi kis templomunkat. Lehet-e méltóbban tisztelegni előttük annál, hogy megbecsüljük, gondozzuk, ápoljuk, s most e toronnyal gazdagítjuk az épületet?! Ezt adjuk az utódainknak, s reménykedünk benne, hogy ez öröm és erőforrás lesz számukra is, és ők is hasonlóképpen fognak emlékezni ránk” – mondta a képviselő-testület és közösség nevében az egyik hívő, Pálné Erzsike.

„Hisszük és reméljük, hogy sok generációnak, a jövő nemzedékének lesz lelki otthona ez a hely, olyan élő közösségeknek ad otthont, amelynek tagjai tudják, hogy a dicsőség egyedül Istené, mert ha az Isten velünk, ki ellenünk” – fogalmazott a polgármester.

Szocska Ábel püspök mellett az oltárnál szolgált Gánicz Endre főhelynök atya és a Nyírbátori Esperesi Kerület papsága, a görögkatolikus hívekkel együtt eljöttek a római katolikus, református, baptista hívek, lelkipásztorok is, hogy örömmel és közösen adjanak hálát a közösséggel.

Szerző: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Bakos Zsolt

Magyar Kurír