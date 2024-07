Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása kezdődött meg Kőszegen

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása a Szent Erzsébet Szociális Központ eredeti célkitűzései között is szerepelt, ám ez idáig nem sikerült megvalósítani – mondta el Terplán Zoltán szakmai vezető. Egyelőre 18 fő írt alá szerződést, de összesen 40 főnek tudnak munkalehetőséget biztosítani. Járólapozáshoz, csempézéshez használatos műanyag távolságtartók válogatásához és csomagoláshoz, illetve elektromos berendezésekhez használt alkatrészek szereléséhez keresnek majd további munkatársakat.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő intézmény fontos szerepet tölt be Kőszeg életében. A város és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitászt sok éven át igazgató Tuczainé Régvári Marietta régi közös álma vált valóra azzal, hogy a ház felújítása után a foglalkoztatáshoz is sikerült együttműködő partnert találni. A megváltozott munkaképességűek a pápai MOVE Zrt. alkalmazásában állnak, a foglalkoztatót a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász működteti. A munkaszerződéseket június 21-én írták alá a munkavállalók Kirner Antal Zoltán plébános áldása mellett.

A Szent Erzsébet Szociális Központ több céget is megkeresett, hogy segítsenek a megváltozott munkaképességű embereknek Kőszegen foglalkoztatást biztosítani. A pápai cég pozítívan válaszolt – mondta Tuczainé Régvári Marietta. – Akik itt dolgoznak, azok számára ez egy jó közösségi élmény is, hiszen kimozdulnak otthonról, találkoznak más emberekkel. Emellett kereseti lehetőség is, hiszen több pénzt vihetnek haza, mint a korábbi járandóságuk volt – tette hozzá.

A dolgozókat Székely János szombathelyi megyéspüspök is meglátogatta július 4-én. A főpásztor a központban kialakított kápolnában szentmisét mutatott be, a munkavállalókat pedig püspöki áldásban részesítette.

A martinus.hu egyházmegyei portálnak adott interjújában a püspök kiemelte: a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász több mint ötszáz megváltozott munkaképességű embernek tud munkalehetőséget biztosítani együttműködő cégeken keresztül. Ez óriási dolog a dolgozók számára, hiszen van egy közösség, ahová jöhetnek, ahol hasznosnak érzik magukat, és jövedelemre tesznek szert. Ez fontos a családok számára is, hiszen tudják, hogy segítségre szoruló hozzátartozójuk jó helyen van. A kereszténység mindig törekedett arra, hogy ne csak szóban vagy a liturgiában élje meg a kereszténység titkát, hanem a mindennapi életben is. Erre mutattak példát az első keresztények, erre mutatott példát később Szent Ferenc vagy Teréz anya, és erre mutat ma példát a Szent Erzsébet Szociális Központ.

Székely János megyéspüspök szentmisén elhangzott tanítása ITT meghallgatható.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye; Vaol.hu



Fotó: Székely János szombathelyi megyéspüspök Facebook-oldala

