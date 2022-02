Méltóság lencsevégen: Nemzetközi fotópályázaton nyert a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa

A #LookTalkAct (szabad fordításban: Lásd, beszélj róla, cselekedj!) egy nemzetközi, társadalmi célú projekt, melyet négy hajléktalanokat segítő civil szervezet koordinál.

A tavaly tavasszal meghirdetett pályázat célja az volt, hogy az utcán élő emberekről méltósággal, pozitív szemlélettel szóló vizuális forrásanyag jöjjön létre. A zsűri a legjobb alkotások közé a hajléktalanságnak olyan ábrázolásait juttatta, amelyek szerintük „segíthetnek emberibbé, ízlésesebbé tenni a témáról szóló publikációkat, inspirálhatják további alkotások megszületését”.

Kocsis Tímea a szolgáltató szektorból érkezett a hajléktalan-ellátásba: manikűrösként a legtöbb kisvállalkozóhoz hasonlóan a járvány miatt kiszolgáltatott helyzetbe került, ezért éjszakás állást vállalt a Máltai Szeretetszolgálat sátoraljaújhelyi Gondviselés Házában. Két éve dolgozik ott, egészségügyi szakmája mellé a szociális gondozóit is megszerezte közben. Tétovázás nélkül, de azért némi félelemmel kezdte meg a munkát az új közegben. Az utcán élőkkel való folyamatos kapcsolat abban erősítette meg, hogy

az emberségünkben való osztozás jobban meghatároz minket, mint az életutak különbözősége.

Kocsis Tímea a nélkülözés embertelensége mellett a csak a társadalomból kiszorultak arcán felsejlő mosolyt, a „számítok!” hitetlenkedő ujjongását is megismerte. Amikor meglátta az alkotópályázat kiírását egy hírlevélben, arra gondolt: meg is örökíti ezt az örömöt, hiszen kamaszkora óta nagyon szeret fényképezni, és meg is teszi, ha a telefonja kéznél van. Megkérdezte a melegedő két visszatérő látogatóját, egy hajléktalan testvérpárt, Tamást és Attilát, hogy fényképezheti-e őket. A lelkes beleegyezést aztán a kattintások követték.

„Az első kép kint készült az udvaron. Egy pillanatot szerettem volna elkapni, de ahogy Tomi észrevett, egyből fülig ért a szája. Akárhogy próbáltam észrevétlenül dolgozni, ők folyamatosan a kamerába mosolyogtak, nagyon szerették volna, hogy több és több képet készítsek.

Azóta is mindennap odajönnek, s kérik, hogy Timike, mutasd már meg még egyszer a képeket.

Mindenki más, mint amit elsőre gondolunk róla. Nem szabad ítélkezni.”

A pályázatra a világ minden tájáról érkeztek alkotások. Kocsis Tímea hat fotóval nevezett: mindegyik bekerült a nyertesek közé. A zsűri által méltatott képek között digitális és kézi grafikák, fotók, festmények, kollázsok is szerepelnek.

„Ahogy a dolgokra nézel, az mindent megváltoztathat” – szól a #LookTalkAct projekt jelmondata, Kocsis Tímea képei pedig szinte visszhangozzák az állítást. És valóban: a hajléktalan testvérpárról készített fotók azt is üzenik, hogy az emberit kutató figyelem nemcsak azt formálja át, akire figyelnek, hanem azt is, aki szemlél.

Sok múlik tehát azon, hogy oda- vagy elfordítjuk a tekintetünket.

A válogatás, melyben további magyar művészek munkái is megtalálhatóak, ITT tekinthetőek meg, a sátoraljaújhelyi máltai lány fotóival a második oldalon.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír