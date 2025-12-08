Michael Banach nuncius a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban: A jövő Egyháza szívből épül

A Szentszék hivatalos diplomáciai képviselőjének látogatása nem csupán diplomáciai gesztus volt, hanem valódi lelki és közösségi élmény, amely megerősítette a szakkollégium küldetését, és reményt öntött a jelenlévők szívébe. Ez volt a második alkalom, hogy nunciust a szakkollégium falai között köszönthették, és a mostani találkozás is emlékezetes, inspiráló és mély nyomot hagyó alkalommá vált.

A vendégeket Makkai László görögkatolikus pap, intézményvezető köszöntötte, majd bemutatta munkatársait és a szakkollégium közösségét. A nunciust anyanyelvén a kollégium nevében Szabó Bettina angoltanár üdvözölte.

Az alkalomhoz méltó ünnepi műsor következett, amelyben Horváth Martina zongorajátékát hallhatták, Tóth Angéla előadásában pedig egy gyönyörű Mozart-dal csendült fel.

Ezt követően Makkai Marianna mutatta be prezentációjában a szakkollégiumban folyó szakmai és közösségi munkát, a nevelési célkitűzéseket, programokat, valamint a jövőre vonatkozó törekvéseket.

Hit, fiatalság, jövő

Michael Wallace Banach érsek beszédében elsőként személyes szolgálatáról szólt. A nuncius szó a latin nuntius – azaz hírnök, követ – szóból ered. Mint mondta: a nuncius a pápa hivatalos képviselője, aki a Vatikán és az adott ország között épít diplomáciai hidat, miközben az Egyház küldetését is hitelesen képviseli a helyi társadalomban, állami és egyházi szereplők felé egyaránt.

Beszédének középpontjában azonban a fiatalok szerepe állt. Hangsúlyozta:

az Egyház nemcsak számít a fiatalokra, hanem nélkülük nem képzelhető el a jövő.

Ők hozzák magukkal a frissességet, az őszinteséget, a keresés bátorságát, és ha hitelesen élik meg a hitüket, vonzóvá teszik az Egyházat kortársaik számára is. „A jövő Egyháza nem új programokban vagy formákban rejlik, hanem azokban a hiteles életekben, amelyeket a fiatalok Istennek ajánlanak fel.” Ez a kijelentés mély rezonanciát keltett a hallgatóság körében, megerősítve azt a meggyőződést, hogy a nevelés, a közösség és a hit nem csupán múltidézés, hanem jövőformálás.

Mesterséges intelligencia kontra emberközpontúság

A nuncius külön figyelmet szentelt a mesterséges intelligencia (MI) témájának is, amely a mai fiatalok életének egyre inkább meghatározó részévé válik. Elismerte: az MI kétségkívül hasznos és hatékony eszköz, amely képes információt gyűjteni, rendszerezni, támogatni a tanulást és a munkát. Ugyanakkor világosan felhívta a figyelmet annak emberi korlátaira is: a mesterséges intelligencia nem tud érezni. Nem képes együttérzésre vagy empátiára. Nem ismeri a csendes jelenlét, a pillanat vagy a humor mélységét – és nem tudja helyettesíteni azt az emberi kapcsolatot, amelyre egy lélek igazán vágyik.

Egy beszélgetésben nemcsak a szavak számítanak, hanem a hangszín, a tekintet, a csendek mögötti figyelem. Ezeket semmi gép nem tudja pótolni. Ezért is különösen fontos, hogy az emberközpontúság megmaradjon, akár az Egyházban, akár a nevelésben, akár a közösségi életben.

A nunciusi gondolatokat követően Orosz Atanáz püspök is megszólította a hallgatóságot. Szavai mindig inspirálóak és mélyek – most is a fiatalok felelősségére, szabadságára és lehetőségeire hívta fel a figyelmet, bátorítva őket, hogy legyenek az Egyház hiteles, cselekvő tanúi.

A hivatalos programot követően a kollégistáknak lehetőségük nyílt személyes kérdéseket feltenni a nunciusnak. A kötetlen beszélgetés során egy nyitott, kedves, humoros és figyelmes emberként ismerhették meg a szentszéki képviselőt, aki őszintén érdeklődött a fiatalok gondolatai és világa iránt.

A találkozó végén a nuncius néhány ünnepi, személyes gondolatot is bejegyzett a kollégiumi emlékkönyvbe.

Forrás: Görögkatolikus Roma Szakkollégium/Miskolci Egyházmegye

Fotó: Farkas Friderika

Magyar Kurír