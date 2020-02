Miért fontos a virrasztás? – Készület és készenlét a budapesti a Szent István-bazilikában

A készület és a készenlét egyik legnagyobb előjele az, ha ébren várjuk, figyeljük Isten jelenlétét. „Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen” (Mt 26,41). A virrasztás, ahogyan a böjt is, a test és a lélek próbája. Egy imádság sem vész kárba, ha pedig az ima lemondásokkal jár, még inkább megtapasztalhatjuk Isten gondoskodását.

Jézus halála előtt virrasztott a Getszemáni-kertben, imádkozott, és az apostolokat is arra hívta, hogy tartsanak vele. Ők azonban elaludtak. Nem is álltak készen arra, amit Krisztus mindvégig mondott nekik: hogy hamarosan elárulják, elfogják, és meghal; arra sem, hogy fel fog támadni. Milyen állapotban lehettek, amikor Júdás megérkezett a katonákkal? Arra ébredtek, hogy Jézust elfogják, és ők nem tehetnek semmit. „Halálosan szomorú a lelkem – mondta nekik. – Maradjatok itt és virrasszatok velem!” (Mt 26,38) Krisztus félt, és megrendült volt, mielőtt elfogták. Azonban mire Pilátus elé vitték, készen állt. Ez a néhány óra Jézussal eltöltött szenvedés hiányozhatott a tanítványoknak ahhoz, hogy megértsék, milyen nagy eseményeknek lehetnek tanúi. Talán ha virrasztanak, nem árulják el őt, mindvégig vele lettek volna a szenvedésben, készen arra is, hogy valóban legyőzi a halált.

Álljunk készen az eucharisztikus kongresszusra, a közös ünneplésre! Imádkozzunk, hogy Isten kegyelme végigkísérje az eseményt, és jelen tudjunk lenni Isten számára!

A budapesti Szent István-bazilikában való következő virrasztás január 30-án, csütörtökön 20 órakor kezdődik, és péntek hajnali 5 óráig tart. Közben, 21 órakor szentmisén vesznek részt a jelenlévők.

Forrás és fotó: www.iec2020.hu



Magyar Kurír